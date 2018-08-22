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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver ALAS - Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA)
22.08.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan flaş sözler: Kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gümüşhane’de kırmızı listedeki teröristin öldürülmesiyle ilgili "Orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı’ndaki bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada Gümüşhane’nin Kürtün ilçe kırsalında ’Aranan Teröristler’ listesinde Kırmızı Kategori’de, başına 4 milyon lira ödül konulan ’Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ile ’Sorej K’ kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun’un ölü ele geçirilmesiyle ilgili konuştu.

Bakan Soylu, "Biliyorsunuz bu Tunceli-Erzincan hattından Karadeniz’e terörist sızdırmak suretiyle oranın da huzurunu bir şekilde etkilemek istiyorlar. Ama sabır selamettir. Arkadaşlarımız orada güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbari organlarımız çok ciddi çalışmalar yaptı. Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir liderini almışlardı, sözde lider. Yine kırmızı listede orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi. Bu ülkemizin bu konudaki ve liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli ibaresidir. Hiç endişe etmeyin" diye konuştu.

SÖZDE TERÖRİST SORUMLULARI TESLİM OLMAK İSTİYORLAR

Bu arada Van'ın Başkale ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda bölücü terör örgütünün sözde sorumlusu terörist silahıyla sağ yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Esenyamaç Tuluklu bölgesinde daha önce teslim olan ve yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri doğrultusunda saldırı hazırlığında oldukları bilgisi alınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 21-22 Ağustos'ta "Şehit Uzm.J.III.Kad.Çvş.İhsan Kaya" operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Operasyon kapsamında bölücü terör örgütünde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bir terörist, terörist kıyafeti, uzun namlulu silahı, mühimmatı
ve 2 el bombası ile sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu terörist, güvenlik güçlerine, uzun süredir terör örgütünden kaçmak üzere plan yaptığını ancak fırsat bulamadığını, ayrıca diğer sorumlu düzeyde bulunanlar da dahil olmak üzere birçok teröristin güvenlik güçlerine sığınmak için fırsat kolladığını belirtmiştir." 

PKK'lı teröristin üzerinde M-16 piyade tüfeği ve 5 dolu şarjör ile 2 yabancı menşeli el bombasının ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı. 

Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi


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