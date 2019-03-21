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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.03.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Bakan Soylu’dan Denizli depremi ile ilgili açıklama

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Bakan Soylu’dan Denizli depremi ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem sonrası tespitlerin yapıldığını, hasar gören evlerle ilgili çalışmanın en yakın zamanda başlayacağını söyleyerek, depremzedelere hitaben "En yakın zamanda başlayacaktır. Sizi çok çadırlarda bekletmeyeceğiz" dedi.    

Soylu, depremden en fazla etkilenen bölgelerden Ucarı Mahallesi'ne giderek bölgede görev yapan Kızılay, AFAD ve jandarma ekiplerinden son durum hakkında bilgi aldı. Çadırların kurulduğu bölgedeki depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, daha sonra hasarlı binaları inceledi.     

 Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.     

Enkaz altındaki bir vatandaşın komşusu tarafından kurtarıldığını belirten Soylu, "Hastanede şu anda 2 kişi var, birisinin kolunda depremden kaynaklanan hafif bir etkilenme var. Onlar da sanıyorum yakın zamanda taburcu olurlar. Allah beterinden muhafaza etsin." dedi.     

Evleri hasar gören vatandaşlara yardım konusunda yıllardır süren usulü sürdüreceklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:     

"Evinin bulunduğu yerde ev yapmak isteyenlere maddi yardımda bulunacağız, 'Ben başka yerde olmak istiyorum.' diyen olursa ona yönelik deprem konutlarımızı acilen gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada depremle karşı karşıya kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletmek için, talimatlarıyla geldim. Talimatı da hiçbir eksikliğin gösterilmemesi, vatandaşlarımızın özellikle soğuk, serin bu aylarda deprem nedeniyle mağduriyet yaşamaması, bu konuda da her şeyin temin edilmesi."     

Gazetecilerin "Risk devam ediyor mu?" sorusu üzerine Soylu, "Artçı sarsıntılar devam ediyor. 453 artçı sarsıntı oldu. Biri 4,8, altı tanesi 4'ün üzerinde 3'ün üzerinde olanlar da var. Bu konuda biz tedbirimizi alacağız. Depremin olduğu saatte depremin olacağını biliyor değildik. Bundan sonra da böyle bir süreç yaşanacak mı daha yüksek bir depremle karşılaşacak mıyız, karşılaşmayacak mıyız? Bu konularda alacağımız tedbirdir. Tedbirler alarak bundan sonra olabilecek meselelerde can kaybı olmadan bu sürecin geçmesini sağlamış olacağız inşallah." dedi.     

Bölgedeki vatandaşları dinleyen Soylu, depremden sonra artçı sarsıntıların devam ettiğini, çadırlarda bulunmak gerektiğini ifade ederek, "Bu durumlarda bazen telaş ediyoruz, 'Hemen eve girelim.' diyoruz. 'Çocukların malzemelerini alalım, kitaplarını alalım' diye. Bir iki gün okula gitmemekle bir şey olmaz." diye konuştu.     

Soylu, "Evlerle ilgili çalışma ne zaman başlayacak?" sorusunu da şöyle cevapladı:     

"Şu anda bütün tespitler yapıldı. Hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de AFAD, Valiliğimizin koordinasyonunda ortak çalışma gerçekleştiriyorlar. En yakın zamanda başlayacaktır. Sizi çok çadırlarda bekletmeyeceğiz."     

Bakan Soylu, daha sonra evinin bahçesine kurduğu çadırda kalan bir depremzedenin demlediği çaydan içerek vatandaşlarla sohbet etti.     

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