Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bakan Soylu’dan Demirören Ailesi’ne taziye ziyareti

    Bakan Soylu’dan Demirören Ailesi’ne taziye ziyareti

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
    09.06.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulundu.

     

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle saat 23.30 sıralarında Demirören Ailesi’nin Beykoz Kanlıca’daki konutuna geldi. Bakan Soylu’ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

    Bakan Soylu, ziyaret sonrası konutun önünde yaptığı açıklamada, "Ülkemizin başı sağ olsun. Bir ülkede işadamı olunabilir, sanayici olunabilir ama duayen olmak o da apayrı konumdur. Erdoğan Demirören, Türkiye’nin hem sanayici hem işadamı hem de duayeniydi. Allah rahmet eylesin. Bütün ailesine, tüm çalışanlarına, beraber büyüttüğü iş camiasına ve arkadaşlarına her birine ayrı ayrı başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Hayatının son demine kadar bir mücadele ortaya koydu. Mücadele adamı karakteri çizdi. Sonuna kadar da bunu yaptı. Biz ölmeye inanıyoruz. Allah mekânını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin" dedi.

    Bakan Soylu’yu konuttan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve ailesi uğurladı.

    Bakan Soylu’dan Demirören Ailesi’ne taziye ziyareti

    Etiketler: taziye , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri