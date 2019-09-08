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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.09.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Bakan Soylu’dan CNN Türk’te önemli açıklamalar

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk’te yayınlanan Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. Suçla mücadelede teknolojik yeniliklerin kullanımı konusunda çarpıcı bilgileri paylaşan Bakan Soylu, "Bütün bu kapasitelerimiz yükseliyor. Arama kontrol noktalarındaki teknik kapasitelerimiz yükseliyor. Yüz tanıma noktasında görmüş olduğum bir şey var. Sadece bir şey söyleyeyim; bir saniyede yüz bin fotoğraf tarıyor bizimkiler. Yani bu daha başlangıç. Bu muhteşem bir şeydir. Benim şahsi düşünceme göre bu dünyadaki en iyi kapasitelerden bir tanesi" dedi.

İşte Bakan Soylu’nun sözlerinden satır başları:

TÜRKİYE-ABD ORTAK DEVRİYESİ…
Bölgede istikrarlı bir devlet olmanın fonksiyonunu Türkiye yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz aynı zamanda düzensiz göç için geçiş konumu olan bir ülkeyiz. Bugün eğer Amerika bu devriye atmayı silahlı kuvvetlerimizle birlikte kabul ediyorsa bu Türkiye’nin atmış olduğu adımlar sayesindedir.

Türkiye burada hiç geri adım atmadı. Meseleleri halının altına süpüren dünyada birçok ülkenin yaptığını yapmayarak Türkiye bugün çok önemli adımlar attı. Süreç Türkiye'nin adımları ile başladı.

Her ülkenin kendi adına perspektifleri de söz konusu ama özellikle yakın komşularımıza olan Avrupa’nın bu konuda duyarsızlığını da değerlendiriyoruz.

FRANSA’NIN YPG TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİSİ…

Avrupa’nın bu konudaki çifte standardı tamamen maalesef hem ülkeler açısından yaralayıcı bir durum. Almanya’da PKK ile mücadele konusunda son 2-3 yıldır önemli bir olumlu tutum var. Daha fazla yükselmesini engelliyorlar.

Yunanistan burada FETÖ’cüler için bir geçiş ülkesi. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunların bir çoğunu yakalıyoruz.

Bu yıl 8 bin kişi sınırdan Yunanistan’a geçti. Yunanistan bunlardan yakaladıklarını Türkiye sınırına bıraktı ancak aralarında bir tane FETÖ üyesi yok.

PKK ve DEAŞ mensupları arasında son dönemde yakalanan canlı bomba var mı?

Türkiye bu konuda tam bir geçiş ülkesi ve Türkiye çok ciddi bir sorunla da karşı karşıya. Bütün bu sınırların tamamı bizim bir zor coğrafyada olduğumuzun kanıtı. 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren şükürler olsun Türkiye’de çok ciddi bir terör olayı olmadı. Türkiye 15 Temmuz’dan itibaren bambaşka bir güvenlik politikası izledi.

Burada bir şeyi de söylemek lazım, tecrübe açısından güçlenmedik, tecrübe açısından da zayıfladık. Bizim şu anda 15 Temmuz’dan sonra gerçekleştiren tüm terör operasyonları bir mucizedir. 15 Temmuz’a da bir silledir. Türkiye içindeki bu temizliğe rağmen çok ciddi adımlar attı. Biz sadece operasyonları olaylar olduğu zaman değil sürekli yaptık.  

Türkiye insansız hava araçlarından füzelerine kadar çok fazla gelişmeler ortaya koydu. Terörle mücadelemiz bu konuda da çok farklı bir boyuta taşındı. Yerli silahlarımız terörle mücadeleyi ilerletti.

Savunma Sanayinde olağan üstü gelişmeler yaşanıyor. Bizim siberde ulaştığımız nokta 6 ay bir yıl içerisinde siberde ulaştığımız nokta dünyanın en önemli istihbarat seviyelerinin kapasitesinde bir noktada olacak. Ben geçen gün siberdeydim. Tekrar bir genel değerlendirme yaptık sunumlar yapıldı. Oradan çıktığımda ayaklarım yerden kesilmiş durumdaydı. Çıktığım zaman şunun düşündüm benim devletimin gücü bu olmalı.

Bütün bu kapasitelerimiz yükseliyor. Arama kontrol noktalarındaki teknik kapasitelerimiz yükseliyor. Yüz tanıma noktasında görmüş olduğum bir şey var. Sadece bir şey söyleyeyim; bir saniyede yüz bin fotoğraf tarıyor bizimkiler. Yani bu daha başlangıç. Bu muhteşem bir şeydir. Benim şahsi düşünceme göre bu dünyadaki en iyi kapasitelerden bir tanesi.

Dün patlatılmak istenilen 5 kilo TNT patlayıcı yakalandı. Türkiye bu konuda çok ciddi bir mücadele veriyor. Türkiye’nin içini istikrarsızlaştırmak istiyor tüm terör örgütleri.

2015 yılında Tunceli’ye gelen turist sayısı 25 bindi şu anda 112 bin yıl bitmedi henüz herhalde bu rakam 130 bini 140 bini bulabilir. Tunceli’de fırınlar ekmek yetiştiremediler. Bu yıl şu ana kadar 3 milyon araba giriş çıkış yaptı Tunceli’ye…

Ayrıntılar geliyor...

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