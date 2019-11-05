Bakan Soylu’dan Avrupa’ya: Ne yaparlarsa yapsınlar onlara göndereceğiz

Bakan Soylu, Hilton Garden Inn'de düzenlenen "Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı"nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasıyla ilgili soruya Soylu, "Dün akşam itibarıyla Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşi, eşiyle beraber Azez'de yapılan bir operasyon sonucu yakalandı. Azez'de bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyorlar." yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Soylu, terörle mücadelelerinin devam ettiğini söyledi. Terörle mücadelenin sadece dağda ve sınır ötesinde devam etmediğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Maalesef terörle mücadelemiz, Türkiye içerisindeki birtakım zihinlerle de devam ediyor. Bu konudaki kararlılığa aynı şekilde bizler, bu mücadeleyi yapanlar, baş koymuş durumdayız. Mesele sadece terörist olsa işin kolay olduğunu görüyorsunuz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu bir zihniyet meselesi ve bu bir anlayış meseledir. Hep beraber görüyoruz, gidip Avrupa'da bir fırsatını bulup Strazburg'da Türkiye'yi şikayet etmek, Türkiye'nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek doğruysa ben milletimden özür dilerim, İmamoğlu'ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamın da bir anlamı olmadığını burada bir kez daha ifade ederim."

Bu milleti ve ülkeyi satmayacakları için söz verdiklerine dikkati çeken Soylu, "Bu ülkeyi, bu vatanı satanlar sebebiyle orada Türkiye'ye şikayet edenler sebebiyle kusurluysam, kusurumu kabul ediyorum. Bedelini neyse de ödemeye hazırım. Bu konularda çekinecek yapımız da söz konusu değil ama benim sorumluluğum var." diye konuştu.

"BU MİLLET BİZE SORUMLULUK VERMİŞ DURUMDA, BU KADAR KOLAY MI?"

Hükümet olarak sorumlulukları olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bu millet bize sorumluluk vermiş durumda, bu kadar kolay mı? Bu insanlar, niye şu anda Rasulayn'da, Tel Abyad'da varlar? Bana bunun cevabını verir misiniz? Misket oynamaya mı gittik biz oraya? Bir terör koridoru oluşturmuşlar. Kim oluşturmuş? PYD/PKK. O PYD/PKK'nın Türkiye'deki, içerideki ortakları kim? Kimler bunlar? Konuşmayacağız, etmeyeceğiz, üzerimize saldıracaklar diye söz söylemeyeceğiz. O zaman bırakalım gidelim, 3-5 tane PKK köpeğine bu ülkeyi teslim edelim. Var mı öyle? Bedeli ne olursa olsun söylediğimiz her sözün arkasındayız. Yaptığımız her işin arkasındayız ve arkasında olmaya da devam edeceğiz."

Belçika yetkililerinin "DEAŞ'lılar, suç işlendiği yerde ifade edilsin" sözünü eleştiren Soylu, "Ne için? DEAŞ'lılar oraya gitmesinler, Avrupa ülkelerine gitmesinler. O zaman koskoca bir soru sormak isterim, Fehriye Erdal'ı bize niye vermediniz? Madem suç işlendiği yerde değerlendirilecekti, sorgulanacaktı. Çifte standardı Avrupa defalarca üretmeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar, DEAŞ'lıları onlara göndereceğiz. Nasıl göndereceğimizi de biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.