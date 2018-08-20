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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
DHA
20.08.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili son dakika açıklaması

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili açıklamasında "Arkadaşlarımız araç ve araç içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın yakından takipçisiyiz” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili "Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız" dedi.

Bakan Soylu, Beyoğlu'ndaki polis merkezi ziyareti sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, ABD Büyükelçiliği'ne sabaha karşı gerçekleşen saldırıyla ilgili bir soruya "Saat 05.30 itibariyle böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibariyle hem teknik olarak analizleri yapıp araç ve araç içindeki kişilere ulaşmayı çalışıyorlar. Zannediyorum Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Yani o saatte neden böyle bir olay gerçekleşti. Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olabilir. Arkadaşlarımız çözerler. Bugüne kadar bu tip olayları maharetle çözdüler. Bu olayların üzerine gerçekleşen bir provokasyon mu yoksa maalesef adi bir vaka mıdır, yoksa adi vaka süsü verip provokasyon mu oluşturmak istediler? Hem istihbaratımız hem Ankara emniyetimiz, tüm birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Çözebileceklerini tahmin ediyorum. Çözdükten sonra arkadaşlar gerekli açıklamayı kamuoyuna yapacaklardır" şeklinde yanıt verdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine sabah saatlerinde bir araç içerisinden ateş edilmesini kınayarak olayın faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takip edileceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirilmişti.

DIŞİŞLERİ SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı kınadıklarını belirten Aksoy, "Saldırganların yakalanması ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili makamlarımızca çalışmalar başlatılmıştır. ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır" dedi.

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