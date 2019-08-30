Bakan Soylu'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı
GeriGündem Bakan Soylu'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
30.08.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Soylu'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle, hukuktan, demokrasiden ayrılmadan, hukukun ve demokrasinin istismarına fırsat vermeden, şehitlerimizin emaneti şanlı bayrağımıza el ve dil uzattırmadan ve kesinlikle son terörist bertaraf edilinceye kadar mücadelemizi sürdürme azmi içindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümüne ulaşmanın gururu içinde olduklarını bildirdi.

Tarihte elde edilen her zaferin ve yaşanılan her olayın, gelecek nesillere vereceği ders ve çizeceği rota bulunduğunu belirten Soylu, "Bu itibarla 30 Ağustos sadece bu ülkenin hikayesini, komutanından askerine, cepheye mermi taşıyan kadınımızdan el tezgahlarında silah üreten yaşlılarımıza kadar ecdadımızın yaptığı fedakarlığı anlatmanın yanı sıra bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlerle mücadele ederken takip edeceğimiz ana stratejiyi de belirlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, tam bağımsızlık hedefini asla tartışmaya açmayan ecdadın, 30 Ağustos'ta mücadeleyi tamamlayarak ülkeyi emanet ettiğini vurguladı.

"Tıpkı o gün vatan toprağını savunurken olduğu gibi bugün de terörle mücadelemizde aynı kararlılık içindeyiz." görüşünü paylaşan Soylu, şunları kaydetti: 
"Tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle, hukuktan, demokrasiden ayrılmadan, hukukun ve demokrasinin istismarına fırsat vermeden, şehitlerimizin emaneti şanlı bayrağımıza el ve dil uzattırmadan ve kesinlikle son terörist bertaraf edilinceye kadar mücadelemizi sürdürme azmi içindeyiz.

Bütün bunları yaparken tıpkı 97 yıl önce olduğu gibi hem kendi nesillerimize hem de dünya mazlumlarına umut olmaya, karartılmaya çalışılan bu
dünyaya ışık olmaya, merhameti, hak ve adaleti ayakta tutmaya gayret ediyoruz.

Bu vesileyle başta büyük zaferin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, başladıklarını tamamlayan ve bizlere rehber olan, umut olan, Büyük Zafer'in tüm komutanlarını, şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin bu gurur gününü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Cumhuriyeti canımız pahasına koruyacağız'
Adana’da törende çelenk krizi! Belediye Başkanı gecikti, vali izin vermedi
Olay bir annenin şikayetiyle ortaya çıktı! Kreş değil korku evi...
Bakan Akar'dan FETÖ ile mücadele, Pençe harekâtı ve İdlib açıklaması...