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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih POYRAZ/DHA
10.11.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Bakan Soylu’dan ’10 Kasım’ mesajı

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Bakan Soylu’dan ’10 Kasım’ mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Kasım mesajında, "Güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle ama illâ ki gururla anıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılında mesaj yayımladı. Soylu, bazı hüzünlerin gurur dolu olduğunu, bazı kayıpların da zenginlik göstergesi olduğunu belirterek, "Asırlar boyu büyük liderler, komutanlar ve devlet adamları yetiştirmiş aziz milletimizin, tarihinin belki en zor döneminde yetiştirdiği ve sadece kendi ülkesine değil, dünyaya da silinmez bir imza bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünün idraki içindeyiz. Mücadelesi, sadece savaş meydanlarına ve sınırlarımızın içine şamil değildir. Onun verdiği mücadelenin esası, İstiklâl Marşı'mızın dizelerinde, 'Ulusum, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar/Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' hitabıyla tarifini bulan ve bugün hala devam eden bir karanlık zihniyete başkaldırmaktır. Ecdadımızın o gün verdiği mücadeleyi doğru tahlil edemezsek, bugün Orta Doğu'da terör örgütleriyle el ele verilerek dünyanın sürüklenmek istendiği noktayı da doğru anlayamayız. 20'inci yüzyılın başından ilk çeyreğine kadar verilen mücadelenin tamamı emperyalizmin sömürü düzenine karşı verilmiştir. O günkü başkaldırı Anadolu'nun önderliğinde zaferle sonuçlanmış, bizi örnek alan pek çok Orta Doğu ve Afrika ülkesi de bağımsızlığını kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

'RAHMET VE MİNNETLE AMA İLLÂ Kİ GURURLA ANIYORUZ'

Soylu, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün aynı emperyalizm, doğrudan değil ama radikalizm üzerinden yine aynı sömürü düzenini kurmaya, ülkelerin bağımsızlıkları üzerinde söz söylemeye çalışmaktadır. Tarihin bir tekerrürüdür ki; bugün de bu karanlık plana karşı verilen mücadele Anadolu'nun ve onun yiğit evlatlarının önderliğinde verilmektedir. Hiçbir terör örgütüne ve onun destekçilerine taviz vermeden, müsamaha göstermeden, kayıtsız şartsız, her alanda tam bağımsızlık ilkesine gölge düşürmeden, dünkü kararlılığımızla ve dünden aldığımız ilhamla bugün de aynı mücadeleyi veriyor, insanlığın haklı davasını savunuyoruz. Terörle mücadele eden, sorun diye niteleyenlere inat göçü insanca yöneten, dünya gençliğini zehirleyen uyuşturucuyla dünya ölçeğinde mücadele eden Türkiye, bugün insanlığın yegâne tutunacak dalı olarak 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla yürümektedir. Bu vesileyle bize bu ilhamı veren, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle ama illâ ki gururla anıyoruz."

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