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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.09.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan 10 bin POMEM alımı için baraj puanı ve renk körlüğü açıklaması

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Bakan Soylu'dan 10 bin POMEM alımı için baraj puanı ve renk körlüğü açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı programda 10 bin POMEM polis alımı ve renk körlüğü hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Renk körleri polis ve asker olabilecek mi sorusuna cevap veren Bakan Süleyman Soylu, bununla birlikte POMEM alımlarındaki baraj puanının düşmesi çağrılarına da değindi. İşte, POMEM polis alımı için baraj puanı ve renk körlerinin polis olabilmesi hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

Sosyal medya üzerinden gelen '10 bin polis alımı ne zaman yapılacak?' sorularına yanıt veren Bakan Soylu, 'Biz bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda hala alımlarımız devam ediyor. Bu alımla ilgili hazırlıkları arkadaşlarımız yapıyorlar.' açıklamasında bulundu. 

POMEM BARAJ PUANI DÜŞECEK Mİ?

Pomem puan barajı 60'dan 55'e düşürülsün sorusuna cevap veren Bakan Soylu, "70'den 65'e düşsün, 65'den 60'a düşsün, 60'dan 55'e düşürülsün, bu kez şöyle oluyor; 500 bin kişi sınava giriyor ve bizim bir alımımız maalesef 1 yıl sürüyor. Bizim polise ihtiyacımız var. Biz bu ihtiyacımızı karşılayabilmek için bir baraj koymak zorundayız. Biz 70'den 65'e düşürdük. Şimdi 65'den 55'e düşürülsün deniliyor. Bu mümkün değil." açıklamasını getirdi.

RENK KÖRLÜĞÜ OLAN VATANDAŞLARIN POLİS VE ASKER OLMA YOLU AÇILACAK MI?

Renk körlüğü bulunan gençlerin polis ve asker olabilme durumuyla ilgili yöneltilen soruya ise Bakan Soylu, "Bu konuda, renk körleri konusunda şunu söyleyeyim, en son bugün günlerde pazar, perşembe günü yaklaşık iki buçuk üç saat toplantı yaptık. Bütün dünyayı analiz ettik. Biz üniversitelerimizde oturduk ve ciddi bir çalışma da ortaya koyduk. Bu konuda bir karar oluşturduk. Bu konudaki kararı önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

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