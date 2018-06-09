Bakan Soylu: Yeni bir darbe planları var ama…

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satırbaşları:



Sayın Erdoğan Demirören nesli tükenen insanlardan biriydi. Allah rahmet eylesin.

PKK ile mücadele konusunda çok iyi bir entegrasyon sağlandı. Hem Emniyet hem MİT hem de diğer istihbaratları katıyorum buna. MİT ve TSK mensupları arasında yoğun bir destek var. Terörle mücadele konusunda başarının bir nedeni de teknolojik üstünlük. Şimdi kendi üretimimizle İHA'lar, SİHA'lar zırhlı araçlar... Çözemediğimiz tek şey var. El yapımı patlayıcılar. Bunu dünya da çözemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya bir konsept koymuş. Mücadele stratejimiz değişti. Terörü kaynağında kurutmak. Önleyici istihbarat da çok önemli. Gerekli müdahaleyi anında yapılıyoruz. BU orada mücadele eden arkadaşlarımıza da moral veriyor. Çukur ve hendeklerden sonra PKK'ya karşı nefret oluştu. Bu bize büyük destek sağlıyor. Biz demokrasi ve hukuk içinde kalarak terörle ancak bu kadar iyi mücadele edilir. Aksi olsaydı Avrupa'da ensemizde boza pişirirlerdi. Oradaki bütün arkadaşlarıma bunun için teşekkür ediyorum. Her okulda öğretmen her hastanede doktor var.



OHAL AÇIKLAMASI



Seçimden sonra Türkiye oturur konuşur OHAL olmadan yoluna devam eder.

FETÖ ve terör örgütlerinin şöyle bir özelliği var. Çok konuşuyorlar az eylem yapıyorlar. Gerek PKK gerek FETÖ'nün engellenen çok eylemi var. FETÖ ile mücadelemizi bir 15 Temmuz'da yakaladıklarımız var. İki Bylock üzerinden yakalananlar var. Üç ankesörlü telefonlar var. Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz.



‘YENİ BİR DARBE YENİ SUİKAST PLANLARI VAR’



Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar'da çok güçlüler. Özellikle dışarıda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa'nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subliminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor.

‘EN TEHLİKELİLERİ KRİPTO OLANLAR’

Bunlar hala Türkiye'yi ele geçirebileceklerini sanıyorlar. En tehlikelileri kripto olanlar. Biz asil milletiz ama saf bir milletiz. FETÖ Gezi olaylarında var. Türkiye'deki tüm olaysız olaylarda parmağı var. Sosyal medya üzerinden destek arıyorlar. Bunların Facebook ve Twitter üzerinde etkileri var. Manüpülasyon yapıyorlar. Bunlar Türkiye'yi belli bir ısıda tutabilmek için dönem dönem yükseltmek dönem dönem eksiltmek için bunları kullandılar. FETÖ'nün otobanı bizi çok kuşatan bir otaban. Mesela PKK terör örgütü bize karşı bir hat kurmaz. Tamamen Kürt vatandaşlarımıza yönelik bir dil kullanır. Terörle mücadeleye giriyoruz. Tamamen asılsız şehit ve yaralı haberleri yapıyorlar.

‘KANDİL ŞİMDİ BİZİM İÇİN YAKIN HEDEF’

Kandil bundan önce bizim için uzak hedefti. Şimdi yakın hedef. Uygun anı bekliyoruz. Terörün kaynaklarından biri Kandil'dir. Kandil sadece lojistik bir nokta değil. Terörün uluslararası buluşma mekezidir. Kandil Türkiye'nin gücünü sınayan psikolojik bir merkezdir. Kandil aleyhine tek laf edemezsiniz. Bu psikolojik baskı Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlarımızı canından bezdirdi. Bizim oradaki vatandaşlarımıza ayrı terör örgütüne ayrı davranışımız dengeleri değiştirdi.



‘YA BU HATTI GERİ ÇEKECEĞİZ YA DA…’



Şırnak ve Hakkari sınırları hattı düzgün hat olmadığı için fiziki olarak kontrol etmemiz zor. Kaçakçılıkla birleştirmişler. Ağrı hattını kapatınca uzun süre sonra bu hatta eroin yakaladık. Yapmamız gereken bir şey var. Ya bu hattı geri alacağız ya da 25 kilometre ileri gidip bir hat kuracağız. Bazı yerlerde 40 kilometre varsa da ortalama 25 kilometre. Şu an ikincisini yapıyoruz.

‘İSTEDİĞİMİZ AN KANDİL'İ ELE GEÇİREBİLİRİZ’



Kandil eskiden zor hedefti. İstediğimiz an biz Kandil'i ele geçirebiliriz. Bu bir timing meselesi. Türkiye çok yakın bir zaman diliminde kahramanlarımızı Kandil'de görecek. Biz şu ana kadar uluslararası meşruiyetini düşünerek adım attık. Kandil operasyonu Afrin operasyonunda önce yapılabilirdi. Zeytin Dalı daha acil hale geldi. Afrin'de bir hat kurmak istediler. Böylece Kandil'i sadece Kandil'de değil Mahmur dahil…



MUHALEFETİN TEHLİKELİ BİR KANDİL SÖYLEMİ VAR



Muhalefetin bir lafı var. Kandil'i boşalttılar. Bu tehlikeli bir söylem. Bilmeden Kandil'i muhafaza etmeye ve oradaki yapacağımız işlemi etkisizleştirmeye çalışıyorlar ki bu tehlikeli bir durumdur. İran'la konuşmadan bu operasyonun yapılamayacağı bilgisi doğru değil. Ama hiç bir ülke teröre karşı yapılan mücadeleye ses çıkarmaz. Etrafımızdaki coğrafyada iş birliklerini kurduk. Kuzey Irak'la bu coğrafyada yaşıyoruz. Yanlışlar olmuş olabilir. Ama ortak çıkarlarımız ortak duygularımız olduğu için bunlar aşılır.



‘HUDUTLARIMIZDA CİDDİ ÖNLEMLER ALINDI’



Suriye öngörülmeye ve içi karışık bir alan. Bizim 900 kilometrenin üzerinde bir sınırız var. Hudutlarımızda ciddi önlemler alındı. Ancak DEAŞ'ta bir nefret birikimi söz konusu. Biz onları yakından tanıyıp takip edebildiğimiz için onları çözebiliriz. Eylem yapamaz diye söylem koymak mümkün değil. Steril olmasına rağmen Londra’da Paris’te bile eylem yaptılar. Ancak bunların eylem yapamamaları için bütün eylemleri ortaya koyuyoruz.