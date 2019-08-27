Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt içindeki terörist sayısının 600’ün altına düştüğünü duyurdu.
İçişleri Bakanı Soylu yaptığı son dakika açıklamasında “Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü. Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız. Türkiye ile ilgili karanlık kehanetlerinin hiçbirisi tutmadı Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz” ifadelerini kullandı.
“ÖZEL BİR TEFTİŞ YAPTIRIYORUM”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere yaptığı açıklamada da şunları söyledi:
Bunların hepsi uydurulmuş işlerdir. Buna rağmen ben bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum. Sadece bununla alakalı.
2-3 yıl içinde sadece biz değil başka insanlarda gitmiştir. Ben Mardin belediyesine hiç gitmedim bunu da söyleyeyim. Bunların hepsi hem Sayıştay denetimlerinden hem de mali denetimlerden geçmektedirler.
Devlet böyle bir şeye imkan ve izin vermez. Bu tip karşılamaların bir karşılığı olarak yaptırılmış bir bütçelemedir diye düşünüyorum.
Bir tespihçiye gitmişim. Tespihçi de o fotoğrafı alıp asmış yanlış bir şey de yapmamış.
Sayın Ahmet hakan bana sordu ben de cevap verdim. Herhalde çok acıttık başka bir noktadan saldırı planlıyorlar. Bu tutmaz.
THK meselesi maalesef girdaba girmiş bir meseledir. Bizim bakanlığımız bünyesinde sivil toplum ilişkileri genel müdürlüğü var. İhbarlar geldiği zaman hem illerdeki birimlerimizle hem de aynı zamanda genel merkezimizle bunlara seyirci kalmamız mümkün değil.
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