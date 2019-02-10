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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.02.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Bakan Soylu: 'Sizi yürüten adam değildir'

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün haykırıyoruz; kendi otomobilimizi, kendi uçağımızı yapacağız inşallah. Bilesiniz ki bugün terörle mücadele ederken insansız hava araçlarımızı İsrail'den, Amerika'dan almıyoruz. Bizim evlatlarımız, bizim mühendislerimiz yapıyor, onlar takip ediyor, PKK fare gibi kaçıyor." dedi. "Bazıları, 24 Haziran'da da aynısını yaptılar, terör örgütünün siyasi kolu olan HDP'yi şımartıyorlar." diyen Soylu, "Şimdi şımarttıkları için güya bu yarından itibaren birtakım vilayetlerde HDP'nin milletvekilleri 'Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapacaklar. Sizi yürüten adam değildir." ifadelerini kullandı. FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon hazırlığı olduğunu Soylu, "Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede" ifadelerini kullandı.

Soylu, Ankara'daki programı kapsamında Şentepe Vefa Parkı yakınlarında AK Parti seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Türkiye coğrafyasına zayıflık ve tembelliğin yakışmayacağını belirten Soylu, "Çünkü biz dünyanın en kıymetli toprağında, en güzel toprağında, en stratejik coğrafyasında oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Artık kısık sesle konuşan bir Türkiye'nin olmadığını vurgulayan Soylu, "Bugün haykırıyoruz; kendi otomobilimizi, kendi uçağımızı yapacağız inşallah. Bilesiniz ki bugün terörle mücadele ederken insansız hava araçlarımızı İsrail'den, Amerika'dan almıyoruz. Bizim evlatlarımız, bizim mühendislerimiz yapıyor, onlar takip ediyor, PKK fare gibi kaçıyor." diye konuştu.

"SİZİ YÜRÜTEN ADAM DEĞİLDİR"

Dış güçlerin Türkiye üzerinde baskı kurmak istediğine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Bize dediler ki; 'Afrin'e giremezsiniz', girdik de PKK'yı ezdik. İster Amerika söylesin, isterse Avrupa söylesin. Bize dediler ki; 'Kuzey Irak'ta bir devlet kurulacak.' Daha bir buçuk yıl önce referandum yapıldı, Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir hat çekmek istediler. Türkiye'nin güney coğrafyasıyla bütün bağını koparmak istediler. Oradaki PKK yönetimine bizim eyvallah etmemizi istediler, ölürüz demeyiz... Bazıları, 24 Haziran'da da aynısını yaptılar, terör örgütünün siyasi kolu olan HDP'yi şımartıyorlar. Şimdi şımarttıkları için güya bu yarından itibaren birtakım vilayetlerde HDP'nin milletvekilleri 'Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapacaklar. Sizi yürütürsek adam değildir."

"ÇOCUKLARIMIZI BU ZEHİRDEN KURTARACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili kendilerine, "Satıcıları alıyorsunuz da üsttekileri almıyorsunuz" dediğini aktaran Soylu, "Bu tip yaklaşık 275 örgüt yöneticisini sadece 2018'de kodese tıktık. 23 bin uyuşturucu satıcını kodese tıktık. Burada size namus sözü veriyoruz. Eğer bu uyuşturucu satıcılarını, bunların organizatörlerini yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz. Bize itimat edin. Son bir buçuk ayda Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık. Sadece sınırlarımız içerisinde değil, Sırbistan'da, Yunanistan'da bizim polisimiz, sınırımızın dışında da her yerde operasyonlar ortaya koyuyor. Çocuklarımızı bu zehirden kurtaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"BATSIN SİZİN BELEDİYE ANLAYIŞINIZ"

Bakan Soylu, dün İstanbul Kartal'da çöken binanın bulunduğu yerde incelemelerde bulunduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bir belediye başkanı böyle bir felaket başına gelmiş insanların yanına gitmez mi, sırtını sıvazlamaz mı? Orada insanlar çalışıyor, her yerden gelmişler. Bursa'dan, Kocaeli'nden, Sakarya'dan herkes gelmiş. Kimisi oradaki polisimize bir bardak çay veriyor kimisi çorba veriyor. Gecenin bir vaktinde arama-kurtarma ekipleri çalışıyor, biz belediye başkanını orada görmedik. Batsın sizin komünistliğiniz, batsın sizin solculuğunuz, batsın sizin belediye anlayışınız."
Soylu, Şentepelilerden Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'ye oy vermelerini istedi.

FETÖ'YE BÜYÜK OPERASYON

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada " FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede." dedi.

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