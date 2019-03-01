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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
01.03.2019 - 00:35, Son GÃ¼ncelleme:

Bakan Soylu: Åžimdi 5 metre karda 250 operasyon yapÄ±yor bizimkiler

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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, 31 Mart Yerel SeÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± AvcÄ±lar'da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Soylu'ya AvcÄ±lar AK Parti AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ä°brahim Ulusoy da eÅŸlik etti.

Soylu, Ã¶nce KadÄ±n seÃ§menlerle buluÅŸtu ardÄ±ndan Marmara Caddesi'nde miting dÃ¼zenledi. Mitingin ardÄ±ndan Soylu ve beraberindekiler, kanaat Ã¶nderleri ile birlikte yemek yedi.

"5 METRE KARDA 250 OPERASYON"

AvcÄ±lar'da bir dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda kadÄ±n seÃ§menlerle bir araya gelen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, TÃ¼rkiye'yi terÃ¶rÃ¼n teslim aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlere dÃ¶nmek istemiyoruz. 15 bin terÃ¶rist vardÄ± daÄŸlarda. BugÃ¼n 700 kaldÄ±. Åžimdi 5 metre karda 250 operasyon yapÄ±yor bizimkiler. Her tarafta operasyondalar. Ä°nleri bulup, onlarÄ± etkisiz hale getirmeye, onlarÄ±n bu Ã¼lkeye bir daha bedel Ã¶detmesine mÃ¼saade etmemek iÃ§in feda-i can etmeyi kendi gÃ¶nlÃ¼ne can etmiÅŸ yÃ¼rÃ¼yen evlatlarÄ±mÄ±z var. Biz onlara karÅŸÄ± sorumluyuz." dedi.

"TÃœRKÄ°YE'DE SÄ°YASETÄ°N KAZANANINI BELÄ°RLEYEN KADINDIR"

Soylu, TÃ¼rkiye'de ben de Ã§ocukluÄŸumdan beri siyasetin iÃ§erisindeyim. TÃ¼rkiye'de siyasetin kazananÄ±nÄ± belirleyen kadÄ±ndÄ±r. Bu kadar aÃ§Ä±k ve net. KazananÄ± belirleyen kadÄ±ndÄ±r. Bu, TÃ¼rkiye siyaset tarihinin bir gerÃ§eÄŸidir. Onun iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Ã‡ok gayret gÃ¶stermemiz lazÄ±m. 31 Mart'tan sonra ekonomiyi gÃ¶receksiniz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bakan SÃ¼leyman Soylu, ardÄ±ndan AvcÄ±lar Marmara Caddesi'nde dÃ¼zenlediÄŸi mitingde konuÅŸtu. Soylu konuÅŸmasÄ±nda, YÄ±llardan beri bu Ã¼lkeyi terbiye etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. YÄ±llardan beri bu Ã¼lkeyi darbelerle terbiye etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larla bu Ã¼lkeyi terbiye etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. KardeÅŸi kardeÅŸe dÃ¼ÅŸÃ¼rerek bu Ã¼lkeyi terbiye etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz sizle gurur duyuyoruz ki, bizim milletimiz buna mÃ¼saade etmiyor." dedi.

Bakan Soylu: Åžimdi 5 metre karda 250 operasyon yapÄ±yor bizimkiler

"Ä°Ã‡ GÃœVENLÄ°ÄžÄ°N BÄ°RÄ°NCÄ° MADDESÄ° SÄ°YASAL Ä°STÄ°KRARDIR"

Mitingin ardÄ±ndan Bakan Soylu, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi DenizkÃ¶ÅŸkler ToplantÄ± ve Davet Salonu'nda kanaat Ã¶nderleri ile birlikte yemek yedi.

Soylu buradaki konuÅŸmasÄ±nda, Ä°Ã§ gÃ¼venliÄŸin birinci maddesi siyasal istikrardÄ±r. Siz gÃ¼venlik istikrarÄ± temin etmek istiyorsanÄ±z, siyasal istikrarÄ±nÄ±zÄ± temin etmek zorundasÄ±nÄ±z. Aksi takdirde sizleri evlerinizden Ã§Ä±karmazlar. 6 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklara taÅŸ verirler, kaymakamlarÄ±, valileri Ã§Ä±karmazlar. Sonra herkes 'biz ne yapacaÄŸÄ±z' diye tereddÃ¼t iÃ§erisinde olur. Ben bu acÄ±masÄ±z dÃ¼nyanÄ±n ÅŸu anda iÃ§erisindeyim." Ä°fadelerini kullandÄ±.

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