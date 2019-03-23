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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
23.03.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Şah damarlarını kestik

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Bakan Soylu: Şah damarlarını kestik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünün belediyelerine el koyarak onların şah damarını kesmedik, aynı zamanda 2017 ve 2018'de 10 katrilyon liraya yakın uyuşturucularını ele geçirerek, onların önemli şah damarlarını kestik. Kaçak sigara yüzde 21,5'ti Türkiye'de. Şimdi yüzde 1,5'e düştü. Kaçak sigaranın en önemli geliri terör örgütüne gidiyordu, PKK'ya. Orada da şah damarlarını kestik." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Yağlıdere Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Soylu, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu dile getirerek, "Bizden bu yüzden korkuyorlar, zengin olmamızı istemiyorlar. Dertleri budur." diye konuştu.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 7 yıldır bunun için anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalıştılar. Gittiler Doğu ve Güneydoğu'yu yaktılar, yıktılar. Siirt Hastanesi'ni bir günde 7 defa yaktılar. Okulları, camileri, kütüphaneleri, 25 bin evi tarumar ettiler. Dertleri şu, talimat şöyleydi; Gezi'yle yapamadıklarını, 6-7 Ekim'le yapamadıklarını, Türkiye'yi döndüremedikleri yoldan acaba 'Doğu ve Güney Doğu'yu yakarak döndürebilir miyiz? Bir zarar verebilir miyiz?' Türkiye'yi hep bir huzursuzluğa itmek istediler."

HDP'nin bir gün 'PKK'dan ayrıyım.' demediğini söyleyen Soylu, "Onların talimatlarıyla çalışıyorlar. Meclis'e gittik, İçişleri Bakanlığı bütçesinde ben konuşurken, kadının biri dedi ki: 'Ey İçişleri Bakanı; senin jandarman, polisin, askerin Doğu'da, Güneydoğu'da işgal askeridir.' Biz ağzının payını verdik ama ben lafı söyleyene bakmam, söyletene bakarım. O lafı kim söyletti ona? Kılıçdaroğlu. Ne dedi '1 oy CHP'ye, 1 oy HDP'ye' dedi." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni bir adam var. Ne dedi Amerika'dan. 'AKP-MHP ittifakına kaybettireceğiz. Sonra da hesaplarını göreceğiz.' dedi. 31 Mart'ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi atanların yüzüne çarpın." diye konuştu.

Bakan Soylu: Şah damarlarını kestik

"ŞAH DAMARLARINI KESTİK"

Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, yakalanan uyuşturucuların miktarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Terör örgütünün belediyelerine el koyarak onların şah damarını kesmedik, aynı zamanda 2017 ve 2018'de 10 katrilyon liraya yakın uyuşturucularını ele geçirerek, onların önemli şah damarlarını kestik. Kaçak sigara yüzde 21,5'ti Türkiye'de. Şimdi yüzde 1,5'e düştü. Kaçak sigaranın en önemli geliri terör örgütüne gidiyordu, PKK'ya. Orada da şah damarlarını kestik."

Bakan Soylu: Şah damarlarını kestik

İstanbul'da 4 bin bekçi görevlendirdiklerini ve bin bekçi daha görevlendireceklerini aktaran Soylu, "İstanbul'da evden hırsızlık günde 78 taneydi. Şimdi 40'a düştü. Şimdi karakollarımıza 5 bin daha polis veriyoruz. Her tarafı daha güçlü hale getireceğiz. Karakollarımıza 'Güven Masası' kurduk. Onlar için de 2 bin 500 kadın polis alıyoruz. Zaten kadının eli bir yere değdi mi orası en güzel şekilde oluşur." şeklinde konuştu.

 

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