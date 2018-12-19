Bakan Soylu rakam verdi! Geçen yıl 697, bu yıl 347
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen 'Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı'nda önemli açıklamalar yapıyor. Soylu, 'Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştayda yaptığı açıklamada, terör örgütlerine katılımın en düşük seviyede olduğunu belirterek, 'Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde, PKK terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde. DHKP-C ve MKP kırsaldan tamamen silindi. FETÖ'nün bütün haberleşme ağları, ByLock’tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çökertildi. Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347' dedi.
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