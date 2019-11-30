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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mahir ALAN-Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)
30.11.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir

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Bakan Soylu: Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet etmesiyle, bu ülkenin her etnik kökenden gelen insanının birlikte ağlayıp birlikte gülmesiyle bu mücadeleyi bugün başarılı bir şekilde veriyoruz." ifadelerinde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havaalanında Vali Aykut Pekmez, milletvekilleri ve protokol tarafından karşılandı. Bakan Soylu ilk olarak özel harekat hizmet binası ve lojmanlarının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, 2002-2013 arasında önce alt yapı meseleleriyle işe başlandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2002'de ilk kez iş başına geldiği zaman attığı ilk adım 6 aylık acil eylem planı ilan etmek olmuştur. 2002 başında neredeyse tamamen durmuş bir ülkeden 2013'e kadar İMF'den bağını koparmış bugün alt yapı yatırımlarını dünya standartlarına getirmiş mega projelerle başlama aşamasında bir Türkiye oluşturuldu" dedi. 2013 yılından sonra zor virajlara girildiğini dile getiren Bakan Soylu, "Hem kalkınmamıza yönelik saldırıları savuşturmuş, hem demokrasimizi tahkim ettiğimiz hem de küresel sorunlarla yüzleştiğimiz dönemi yaşadık. Son 6-7 yıldır çok zor bir viraja girdik. Allah'a çok şükür devrilmeden, savrulmadan, tökezlemeden, bu virajı aldık. Azdırdıkları PKK bir yandan içimize yuvalanmış FETÖ ihaneti bir yandan bize diz çöktürmek için yaptırdıkları ekonomik yatırımlar bir yandan çok şükür hepsiyle mücadele ettik, hepsini savuşturduk. Sizin sayenizde, sizin kararlığınızla bunları yaptık" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİMİZİ YÜZDE 70'E ÇIKARTMIŞIZ'

İtirazlara rağmen yapılan operasyonlarla Doğu ve Güneydoğu'da huzuru sağlayıp, Orta Doğu'da da barış ve istikrar için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye uluslararası güç operasyonunu batı dünyasının açık itirazına rağmen başarıyla gerçekleştirdi. Bize Avrupa'dan da dünyadan da bir çok yerden saldırıyorlar. Ne işiniz vardı Barış Pınarı Harekatı'nda, şu anda ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Ne işiniz vardı Zeytin Dalı Harekatı'nda diye. Hemen yanı başımızda bir terör koridoru oluşturulmuş olsaydı ve Türkiye buna sesiz kalmış olsaydı Allah'ınızı severseniz 2 bin dolardan 10 bin dolara gelmişiz 2023, 2053, 2071'de hedef koymuşuz. Savunma sanayimizi yüzde 20'lerden yüzde 70'e çıkartmışız dünyanın en büyük projelerini yapmışız. Neye yarar kurtuluş mücadelemizde bize özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı bırakanlara yarın kıyamette ne cevap verecekler gelecek nesillerimize ne anlatabiliriz? Ne ortaya koyabilirdik. Parçalanmış bölünmüş, zayıflamış, yarına umudunu kaybetmiş bir ülkeyi gelecek nesillere bıraktığımızda ne cevap vereceğiz? Bize dönüp; 'bize bıraktığınız Türkiye nasıl bir Türkiye' diye sormazlar mı? Hemen yanı başımızda bize füze atanlar, hemen yanı başımızda Türkiye'nin bölünme planlarını yapanlara bıraksaydık ne olurdu? Nasıl Doğu ve Güneydoğu'yu huzur içerisinde birlikte taşıyabildiysek, demokrasiyi nasıl ayakta tutabildiysek buradan bütün dünyaya söz veriyoruz özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya dünyada Ortadoğu'yu karıştırmak isteyen ülkelere buradan söylüyoruz. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'yu huzura getirdiysek Allah'a sözümüzdür ve yeminimizdir oradaki mağdur insanlara sözümüzdür ve yeminimizdir, Kürt, Arap, Türkmen, Sünni, Alevi, Müslüman’ı, Hristiyan’ına sözümüzdür; Orta Doğu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir ve bu millettir."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Özel Harekat ve Çevik Kuvvet hizmet binasının açılışını yaptı.

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