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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.03.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

Bakan Soylu: 'Onları oradan alın' dedim aldılar

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Bakan Soylu: 'Onları oradan alın' dedim aldılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da HDP'lilerin açlık grevi yapacakları istihbaratı üzerine, emniyet güçlerine yarım saat içinde onları oradan almaları talimatı verdiğini ve talimatının yerine getirildiğini bildirdi.

Soylu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otelde düzenlenen "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

HDP'nin yerel seçim için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kurduğunu, "Başkanlığı al, meclis üyeliğini ver" pazarlığı yaptığını belirten Soylu, FETÖ ve Kandil'in bütün unsurlarıyla beraber bu ittifaka destek verdiğini söyledi.

Soylu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çukur eylemlerine müdahale eden jandarma ve polis için "işgal askeri" denildiğini ifade ederek, "Bugün seçim ortamında 'Kürdistan'ı biz alacağız, batıda da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' dendiği ortamda biz bu seçime normal bir seçim olarak bakabilir miyiz? Bu lafı yiyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

Aldığı bir bilgiyi programa katılanlarla paylaşan Soylu, "Bir vilayette (Diyarbakır) kendi partileri (HDP) içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içinde 'onları oradan alın' dedim. Demin telefon geldi, aldılar." şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan'a destek istedi.
Kaplan'ın projelerini anlattığı programa, bazı milletvekilleri, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Son 24 saatte ne oldu? (03.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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