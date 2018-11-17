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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.11.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Bakan Soylu net konuştu: "Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne sermek bizim boynumuzun borcudur" 

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Bakan Soylu net konuştu: "Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne sermek bizim boynumuzun borcudur" 

Sakarya’da 81 ilin AFAD müdürünün katıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne sermek bizim boynumuzun borcudur" dedi. Süleyman Soylu, şehit kaymakam Safitürk’ün mezarı başında dua etti. Ayrıca Bakan Soylu, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sakarya İl Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı iki günlük birlik müdürleri kampına katıldı. 

"ÇAĞRI'NIN YÜZDE 97'SİNİ KARŞILIYORUZ" 

Toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, randevu sisteminde çağrının yüzde 97'sini karşıladıklarını belirtti. Soylu, "Vatandaşımızın daha iyi istifade etmesini sağlayan bir randevu sistemini başlattık. Pazartesiden itibaren inşallah çok ayrı bir noktaya taşınacak. Her gün binlerce insanın daha iyi hizmet alabileceği bir anlayışı ortaya koyduk. Bin 170 eleman daha verdik. Onu da bırakmadık Alo 199 çağrı merkezini güçlendirdik. Çağrısının yüzde 50’sini karşılayabiliyormuşuz. Ben de öğrendim dün akşam aldığım rakam yüzde 97’dir. Bize yeterli değil yüzde 100'ünü karşılamalıyız" dedi. 

"LEŞLERİ MİLLETİMİZİN ÖNÜNE SERMEK BOYNUMUZUN BORCU" 

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda HDP'li bir milletvekilinin 'Siz işgalcisiniz' sözü sonrasında çıkan gerginliğe de değinen Bakan Soylu, "Gerçekleşen toplantıda 'siz işgalcisiniz' dedi bize. Kendi toprağımızda bize işgalci olarak nitelendirdi. Edepsizliği, ahlaksızlığı ve ihaneti görüyor musunuz? Yetmedi aynı zamanda bu kadar terörist etkisiz hale getirdiğimiz zaman bize kalkıp 'siz muhalifleri öldürdünüz' dedi. Siyasal bir meşrutiyet sağlamaya çalışıyor. Bu topraklarda hem uyanık olmamız, cümleyi bile aradan kapmalıyız. Kimseye fırsat vermemeliyiz. Kimseye böyle meşrutiyet alanı sağlamamalıyız.

Memleket hepimize şehitlerimiz, gazilerimiz tarafından emanet edilmiş. Her karış toprağı kanla sulanmış. Fırsat bulsalar istediklerini orada söyleyeceklerini zannediyorlar. Toplantıda oturmuş telefonu açmış facebook üzerinden Kandil’e yayın yapıyor. Demek istiyor ki beni buraya atadınız sizin adınıza burada görevi yerine getiriyorum. Aziz milletimiz hiç merak etmesin Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne sermek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı. 

Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve il müdürleri katıldı. 

SÜLEYMAN SOYLU, ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK’ÜN MEZARI BAŞINDA DUA ETTİ 

Bakan Soylu, daha sonra Mardin’in Derik ilçesi Kaymakamıyken PKK’lı teröristlerce yapılan bombalı saldırıda şehit olan Muhammed Fatih Safitürk’ün mezarını ziyaret ederek dua etti. Ziyarete Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da eşlik etti. Burada bir süre dua eden Bakan Soylu, daha sonra şehit kaymakamın babası Asım Safitürk’ü evinde ziyaret etti. 

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Soylu, Sakarya’dan ayrıldı. 

BAKANI SOYLU'DAN ABDULLAH KARACAN'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Karacan'ın Başiskele Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret eden Soylu'yu, Karacan'ın damatları İlker Aktaş ve Soner Tarıkahya karşıladı. 
Bakan Soylu, taziye ziyaretinde, Karacan'ın eşi Tülay Karacan ve kızları Esra Aktaş, Ebru Tarıkahya ile Büşra ve Tuğba Karacan'la bir süre görüştü, başsağlığı dileklerini iletti. 
Ziyarette Soylu'ya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Müftüsü Yusuf Doğan ve Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ile sendika temsilcileri eşlik etti. 

OLAY 

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasını 13 Kasım Salı günü ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan (57), iş yeri temsilciliği binasında fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı. 

Karacan, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Daha sonra olayda kullandığı silahla bindiği taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan şüpheli Sedat U, tutuklanmıştı. 

İlk ifadesinde iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeniyle sendika yetkilileriyle tartışma yaşadığını iddia eden şüpheli Sedat U, çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirmişti. 

Muhabir : Kadir Yıldız,Şahin OktayYayınlayan : Cemal Coşkun

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