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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
04.12.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Kolluk birimlerinde 'kötü muamele' başvurusu gerilemiştir

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Bakan Soylu: Kolluk birimlerinde 'kötü muamele' başvurusu gerilemiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlık bünyesinde 542 bin kolluk personelinin görev yaptığını belirterek, "Türkiye genelinde polis ve jandarma bölgelerinde 'kötü muamele' iddialarına ilişkin 2017 yılında toplam 70 başvuru olmuş. 2018 yılında bu sayı 31'e gerilemiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi' programının açılışında konuştu. Bakan Soylu, problemleri çok fazla olan bir yüzyılda yaşadıklarına dikkat çekerek, "Bugün yaşadığımız bir güç saplantısıdır. Birileri sürekli bir şeyleri elde etmek istiyor, başkalarına yaşam hakkı tanımadan. Ülkemizi hep birlikte bundan korumak zorundayız. Geçmişte özellikle darbe dönemlerinde yaşadığınız travmaları, bu hadiseleri ülkenin bütün kolluk birimlerine etiket gibi yapıştırıp, kendilerini maskelemeye çalışan akılla karşı karşıya kaldığımız aşikardır. Özellikle aşırı sol terör örgütleri ve PKK bu manipülasyonda oldukça deneyim sahibi" dedi.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 542 bin kolluk personelinin görev yaptığına vurgu yaparak şöyle dedi:

"Elbette ki bu kadar kalabalık bir sayı içinde etik ve kanuna uygun davranmayan, yanlış davranışlar içinde olan kişiler olabilir mi, elbette ki olabilir. Ama bu asla bir karakter değildir. Türkiye genelinde polis ve jandarma bölgelerinde kötü muamele iddialarına ilişkin 2017 yılında toplam 70 başvuru olmuş. 2018 yılında bu sayı 31'e gerilemiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ülkemiz aleyhine verdiği ihlal kararlarında insanlık ve onur kırıcı muamele kararı 2016'da 9, 2018'de 11'dir. Ve bu rakam, 2011'de 36'dır. 2012'de 18'e yani aşağı doğru bir azalış trendi içerisinde, küçük iniş çıkışlarla bahsettiğim seviyeye gelmiştir. İşkence ve kötü muameleye ilişkin, CİMER ve diğer başvuru yollarıyla yapılan müracaat sayısı 2016'da 52, 2017'de 54, 2018 sonu itibarıyla da 34'tür. Bu rakamları paylaşmamdaki maksat, ülkemizin kolluk birimlerinin davranışlarından şikayet noktasındaki genel çerçevesini ortaya koyabilmek içindir."

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