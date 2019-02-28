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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) 
28.02.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Bakan Soylu: İBB ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin

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Bakan Soylu: İBB ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin

Beylikdüzü'nde kanaat önderleri ile biraya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne olursunuz, Kandil'in önünde bizim boynumuzu eğik bırakmayın. Kime bakarsanız bakın, neyi söylerseniz söyleyin ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin" dedi.

Beylikdüzü'nde özel bir otelde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kaldığını ifade ederek, "Vereceğimiz karar şudur: Dağda mücadele ettiğimiz PKK'nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz vermeyecek miyiz? Mesele bu kadar basittir, açıktır ve nettir. Kimse kusura bakmasın, HDP ile PKK arasındaki ilişki muğlak değil mutlak bir ilişkidir.

Bugün CHP ile HDP arasındaki ilişki de muğlak değil mutlaktır. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki şer cephesinin HDP ile dirsek teması, desteği, muğlak değil mutlaktır. Bu ilişkileri başka şekilde tarif edemeyiz. Vereceğiniz oyların nereye gittiğine bakmakla mükellefiz. Eğer Beylikdüzü'nden verilen oy kandile ulaşıyorsa, biz elbette ki bu seçime beka seçimi deriz ve AK Parti de olsa, MHP'de olsa burada bir milli mesele varmış deyip buna ilişkin bir sorumluluğu hissederiz." dedi.

Soylu konuşmasının bir bölümünde kendisi ile yapılan eleştirilere de yanıt vererek, "Efendim, Süleyman Soylu kapı kapı geziyormuş, sert konuşuyormuş da İçişleri Bakanı böyle konuşur muymuş? Evet konuşurum. Kimse kusura bakmasın.

Ben dağda 5 metre kar altında görev yapacak evlatlara; Anne babaların bana emanet ettiği evlatlara; taziye telefonu açtığım zaman 'Bakanım sen üzülme, vatan sağolsun' diyecek kadar mangal yürekli babaların evlatlarına 'Hadi aslanlarım, teröristin peşinden gidin' derken, kendim gelip şu seçimde bu kirli ittifaka iki kelime söylemezsem; HDP'yi meclise taşıyıp hem HDP'ye hem PKK'ya can suyu veren CHP'ye; Apo için yürüyen HDP'ye iki kelime etmezsem, kendimde eksiklik hissederim" şeklinde konuştu.


"BİZ TÜRKİYE'NİN SIÇRAMASINI İSTİYORUZ"

31 Mart seçimleri alelacele bir seçim olmadığını ve bu anlamda bir dakikayı bile boş geçirmeyeceklerini belirten Soylu, "Biz siyasal istikrarı devam ettirmek zorundayız. Türkiye'de önümüzdeki 4 buçuk sene seçim yok. Biz Türkiye'nin sıçramasını istiyoruz. Türkiye'nin bu seçimleri heba etmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.


MHP ile yapılan Cumhur İttifakı hakkında da konuşan Soylu, "Neden biz 2009'da 2014'te kol kola girip de demedik ki bu bir beka seçimidir. Çünkü 6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Adam çıkacak, suratında meymenet olmayacak orada diyecek ki 'Kürdistan'da biz kazanacak, Ankara, İzmir ve İstanbul'da AK Parti ve MHP'ye oy kaybettireceğiz' Bunu diyen HDP'nin eş başkanı. Sona bana kazıyorlar. Onlar bana milletin vekili olamaz, ben onlara vekil demem. Kim derse desin. Bizim milletimiz asil bir millettir. Onlar doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin de milletvekili olamayacak kadar karakterden yoksun insanlardır. 13 yaşında kızları alıp dağa götürecekler, orada Murat Karayılan denen hayvana ona meze yapacaklar. Onlara ses çıkarmayacaklar ben onlara milletin vekil diyeceğim. Dersem bana yazıklar olsun." diye konuştu.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NE PKK'YI MUSALLAT ETMEYİN"

Soylu, "Bu büyük mücadeleye kararlığı yarına taşıyalım. 4 buçuk yıl Allah'ınızı severseniz dünyanın tozunu attıralım, bizden umut bekleyenlere umut verelim. Aziz milletimizi yarınlara güçlü bir şekilde sıçratacak adımları hep birlikte atalım. Terörün tozunu atalım. Siz hiç merak etmeyin, bu dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 700 terörist var. Kafalarını çıkaramıyorlar.

Kimse neden sormuyor, nasıl oluyor bu işler. Heyecanla, imanla, koordinasyonla oluyor bu işler. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan istihbaratımız, bir taraftan emniyet ve jandarmamız, öyle bir koordinasyon kurduk ki, bu koordinasyonla cumhuriyet tarihimizin en parlak sonuçlarını alıyoruz. Terörde de, asayişte de, uyuşturucuda da alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Ama bize güç lazım. Ne olursunuz, Kandil'in önünde bizim boynumuzu eğik bırakmayın. Kime bakarsanız bakın, neyi söylerseniz söyleyin ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin" dedi.

Konuşmasının son bölümünde çocukların ve gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Bu ülkede 405 bin Suriyeli çocuk doğdu, bize ne kadar kızarlarsa kızsınlar, geleceğe bırakacağımız en önemli miraslardan birisidir. Hepimiz doğurunca büyük bir sevinç yaşıyoruz değil mi, sarıp sarmalıyoruz hayırlı uğurlu olsun diyoruz değil mi. Peki o çocuklar ne olacaktı, doğacak mıydıö ifadelerini kullandı.

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