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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.11.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İzmir'deki skandal yazı ile ilgili Bakan Soylu'dan çok sert tepki

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Son dakika haberi: İzmir'deki skandal yazı ile ilgili Bakan Soylu'dan çok sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı İzmir'de yaşanan tepki çeken olayla ilgili "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek" dedi.

Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz.

Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 370 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında.

İZMİR'DE BİR ALEVİ VATANDAŞIN EVİNİN İŞARETLENMESİ

O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek.

Son dakika haberi: İzmirdeki skandal yazı ile ilgili Bakan Soyludan çok sert tepki


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