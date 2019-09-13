Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti: Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır’da HDP binası önünde eylem yapan anneleri ziyaret etti.
Soylu burada annelerle sohbet ederken “Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti. Herkesi kendisine bir kere daha getirdi. Bütün Türkiye sizinle tek yürek. Öyle sonuçlar alınacak ki ama sizin bu büyük dirayetinizden Allah razı olsun. Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik. Hiç merak etmeyin. Onun annesiyle kucaklaşmasını bir görseydiniz. Hiç endişe etmeyesiniz. Ama böyle yürekli anaların sayesinde yapıyoruz biz bu işi” ifadelerini kullandı.
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