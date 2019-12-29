Bakan Soylu CNN TÜRK'te açıkladı: Piyasa değeri 15 milyar liralık kök keneviri yakaladık

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;



Nüfus idaremizde ehliyet, pasaport ve kimlikte rekor kırdık. Günde 204 bine çıktı. 2,5 günde de insanların evine gidiyor. Bakırköy ve Ankara'daki Nüfus Müdürlükleri'ne uğradım. Vatandaş çok memnun.

Elimizdeki imkanlarımız çok gelişti. Bu yıl 31 bin saat İHA ve SİHA'larımız uçmuş. Sadece İçişleri Bakanlığımıza bağlı 49 İHA ve SİHA'dan bahsediyorum. Ve bu 3 yıllık bir iş. Bunu burada uçuruyoruz, burada teknik kabiliyet elde ediyoruz ve evlatlarımız çocuklarımız bu mühendisliği yapıyorlar. Üretmek önemli bir şey bunu kullanmak da başka bir şey. Karşı karşıya kaldığımız güvenlik güçlerine mukayese sağlıyoruz. Terör örgütünün hareketsizliğini sağlamasıdır. En önemlisi de İHA ve SİHA'larla yaptığımız operasyonlarda hiç şehit vermedik.

2018 ve 2019'da yaklaşık 600 telsizlerini ele geçirdik, 2700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl tonlarca gıda malzemesi ele geçirdik. Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır. Bütün bunların sağlanmasındaki etkiyi ortaya koyan tabi ki bu teknolojidir.

Bir taraftan narkotik, bir taraftan sigara kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı bunların her biri terör örgütünün finansal ayağı olarak görmek lazım. Bu sene Narkotikte etkin bir sonuç oldu.

DİYARBAKIR ANNELERİ



Terörle mücadelede ikna çalışmasına önem verdik. Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar büyük bir etki ortaya koydu.

İkna yöntemiyle 268 teröristi getirdik.

Yılbaşından itibaren 778 yabancı terörist savaşçıyı memleketlerine gönderdik.