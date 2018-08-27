Bakan Soylu böyle uyardı: Onları aç bırakacağız...

Bakan Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı"na katıldı.

Terör örgütlerine ilişkin Soylu, "TKP/ML'yi ne zannediyorsunuz? Özgürlükçü, demokrasi sevdalısı gençlerin oluşturduğu öğrenci kulübü falan mı zannediyorsunuz? PKK'yı, DHKP-C'yi, TİKKO'yu, TKİH'yi, gerçekten devrimci üniversiteli gençler gibi mi görüyorsunuz? Eylemlerine destek verdiğiniz, hatta bazen gidip fotograf çektirdiğiniz insanlar, sonradan gidip canlı bomba eylemlerinde ortaya çıkıyorlar. Buradaki yanlışı görmüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın tamamına etki edecek, buralara barışı getirecek adımlar attığına işaret eden Soylu, hem kendi devlet sistemi itibarıyla hem de bölgedeki işbirlikleri açısından umut ve heyecan verici bir sürecin yaşandığını vurguladı.

Soylu, "Dikkat edin, yaptığımız köprüler, yollar, hastaneler, rastgele veya yerel ihtiyaçlar gözetilerek seçilmiş yatırımlar değildir. Hepsi, büyük bir hedefler bütünün parçalarıdır." diye konuştu.

"GALATASARAY LİSESİ ÖNÜNDEKİLER GİBİ DEVLETİNİ DÜNYAYA ŞİKAYET ETMEDİ"

Terör örgütlerinin, Doğu ve Güneydoğu'da çocuklar ve anneleri başta olmak üzere herkesin hayatını karartmak için her şeyi yaptığına dikkati çeken Soylu, "Yetinmediler, Galatasaray Lisesi'nin önüne taşımaya çalıştılar." dedi.

Soylu, bulunulan coğrafyanın zorluğunu belirterek, "Büyüdükçe, büyümeyi talep ettikçe, dünya üzerinde hakikati, vicdanlı sözü söyledikçe bu coğrafya daha zor bir coğrafya olacaktır. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Dünyadaki haksızlıklara, etrafımızdaki coğrafyayı kendi oyun alanına çevirmeye çalışanlara karşı sizler, büyük bir yolculuğa başlıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in, mücadeleyle kurulduğunu vurgulayan Soylu, "Hiç kimse Galatasaray Lisesi önündekiler gibi devletini dünyaya şikayet etmedi. Devletini terör örgütleriyle beraber hiçbir noktaya koymadı. Polisine bundan 20-25 yıl önce de 'saldırıyor' demedi, bugün de 'saldırıyor' demiyor ama onlar söylüyorlar. Kanunlar, kurallar, anlayışlar bütün bunların hepsine bu milletimiz üzerine gelinmesine rağmen birlik ve beraberlik içerisinde riayet etti. Bu devletin kodlarını bu millet yazmıştır." şeklinde konuştu.

"EMNİYET KEMERİYLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATACAĞIZ"

Kurban Bayramı boyunca denetimler yaptıklarını, halkla konuştuklarını, uyarılarda bulunduklarını anlatan Soylu, trafik konusundaki çalışmaları daha da geliştireceklerini söyledi.

Emniyet kemeriyle ilgili çok önemli bir adım atılacağını bildiren Soylu, "Kırmızı düdük kampanyamızdan vazgeçemeyiz. Bu işi çocuklarımızla çözeceğiz. Bu bayramda anladık." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BU KIŞ AÇ BIRAKACAĞIZ"

Soylu, terör örgütleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletimize seslenmek istiyorum, yayla dönemi bitiyor. Ne olursunuz yaylalarda erzak bırakmayın. Dönerken derler ya 'pılınızı pırtınızı toplayın' diye. Ne var ne yok toplayın köydeki, şehirdeki evinize getirin. Mücadele topyekun bir mücadeledir. Gözyaşımızı nasıl bir millet olarak döküyorsak mücadelemizi de bir millet olarak yapmak zorundayız. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki kaymakamlarımızı ve valilerimizi, jandarma komutanlarımızı, emniyet müdürlerimizi buradan uyarıyorum, terör örgütünü bu kış aç bırakacağız. Şehirlerden, kasabalardan, ilçelerden lojistik destek temin etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Unundan şekerine ne kadar bunları satan yer varsa hepsine gitmek, hepsine tek tek tembih etmek bizim temel görevlerimizdir."

Terör örgütlerine yönelik birçok tedbir alacaklarını dile getiren Soylu, "Bu kış, terör örgütleri için çok farklı olacak. Hepsi için, sadece PKK değil, diğer terör örgütleri için de çok farklı olacak." dedi.

Bakan Soylu, kaymakam adaylarından halkla iç içe olmalarını da istedi.