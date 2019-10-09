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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
09.10.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Bu irini kaynağında kurutmaya kararlıyız

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Bakan Soylu: Bu irini kaynağında kurutmaya kararlıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin bir ülkedeki istikrarsızlığı fırsat bilerek, fiili durum oluşturarak, bir terör devleti kurmasına bizler müsaade edemeyiz ve sınırlarımızın içinde bizi sürekli rahatsız eden, evlatlarımızı şehit eden bu örgütlere de müsamaha etmemiz söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği perspektifte bu irini kaynağında kurutmaya kararlıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir.

Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemleri yapacaksın, hem insan hem de birçok maliyet oluşturacaksın, insanları göçe zorlayıp ceremesini Türkiye'ye çektireceksin, sonra biz bunun hesabını sormayacağız öyle mi? Bunun hesabını sorarız. Türkiye 15 Temmuz'dan beri tüm güvenlik problemlerini bütüncül bir yaklaşımla çözmektedir, önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır.

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