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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
20.02.2019 - 10:24, Son GÃ¼ncelleme:

Bakan Soylu: Avrupa siyaseti göçten etkileniyor

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Bakan Soylu: Avrupa siyaseti göçten etkileniyor

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu mÃ¼lteci sorunu ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Soylu aÃ§Ä±klamasÄ±nda"Avrupa siyaseti gÃ¶Ã§ten etkileniyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Avrupa'nÄ±n gÃ¶Ã§ yÃ¶netiminde iki problem var. Birincisi Avrupa'nÄ±n Ã¶zellikle mevcut gÃ¶Ã§ politikalarÄ±, soÄŸuk savaÅŸ sonrasÄ± gÃ¶Ã§ hareketlerine bir tedbir olarak kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± ve Ã¶nleyici karakter oluÅŸturmuÅŸtu, bundan hala etkileniyor. ArtÄ±k bu politikalarÄ±n daha gÃ¼ncellenmesi gerekir" dedi.

"BudapeÅŸte SÃ¼reci 6. Bakanlar KonferansÄ±", TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde bugÃ¼n 46 Ã¼lke, 15 uluslararasÄ± kuruluÅŸ, bakanlar, bakan yardÄ±mcÄ±larÄ± ve Ã§eÅŸitli dÃ¼zeylerde heyet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸladÄ±. GÃ¶Ã§ baskÄ±sÄ±nÄ± azaltmak ve dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§e karÅŸÄ± Ã¶nlemler almak amacÄ±yla hÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± yapÄ±lan toplantÄ±lar neticesinde 1993 yÄ±lÄ±nda BudapeÅŸte'de dÃ¼zenlenen Bakanlar KonferansÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan, 2006'dan bu yana baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ "BudapeÅŸte SÃ¼reci" 6. Bakanlar konferansÄ±na katÄ±lan, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "GÃ¶Ã§Ã¼n kÃ¼resel dÃ¼zeyde 3 temel problemi var. Birincisi; dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§, oluÅŸturduÄŸu rotalarla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve uyuÅŸturucu ticaretiyle simbiyotik bir iliÅŸki iÃ§ine girmektedir. Ve birbirini beslemektedir. GÃ¶Ã§, gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± sebebiyle oluÅŸmaktadÄ±r ama artÄ±k kendisi bir gÃ¼venlik sorunudur" dedi.

GÃ¶Ã§Ã¼n ikinci probleminin dÃ¼nyanÄ±n demografisiyle iliÅŸkili olduÄŸunu belirten Soylu, "AvrupalÄ± hedef Ã¼lkelerin nÃ¼fusu yaÅŸlanÄ±yor. Oysa kaynak Ã¼lkelerin nÃ¼fusu genÃ§leÅŸiyor ve artÄ±yor. BÃ¶ylece kaynak Ã¼lkelerin eÄŸitime, saÄŸlÄ±ÄŸa, suya eriÅŸimi ve gelir eÅŸitsizliÄŸinden kaynaklanan arayÄ±ÅŸlarÄ±, onlarÄ± doÄŸal olarak hedef Ã¼lkelere yÃ¶neltmektedir. EÄŸer dÃ¼nya bu dengesizliÄŸe oturup kaynaÄŸÄ±nda Ã§are bulamazsa dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§e ait her tÃ¼rlÃ¼ maliyeti gelecek nesillere miras bÄ±rakmak zorunda kalacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Soylu, "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ problem ise iÅŸbirliÄŸidir. EÄŸer gÃ¶Ã§ konusunda her Ã¼lke kendi baÅŸÄ±na hareket ederse bunu yÃ¶netemeyiz ve sadece toplumlar deÄŸil devletler de deformasyona uÄŸrar. GÃ¶Ã§ talepleri yÃ¶netilemezse illegal sÃ¼reÃ§ler devletleri yÃ¶netmeye baÅŸlar. Elbette ki amacÄ±mÄ±z herkesi kendi Ã¼lkesinde sabitlemek deÄŸil. AmacÄ±mÄ±z; dÃ¼zenli gÃ¶Ã§Ã¼ daha iyi yÃ¶netmek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÃ¶tÃ¼ yÃ¶netirsek, gÃ¶Ã§ yeraltÄ±na iniyor ve dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ bÃ¼yÃ¼yor." dedi.

2016 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye'de 422 bin gÃ¶Ã§men ikameti olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Bakan Soylu, ÅŸÃ¶yle devam ettti:

"BugÃ¼n bu sayÄ± 900 bindir.Â  TÃ¼rkiye dÃ¼nyaya birtakÄ±m Ã¶nerilerde bulunurken dÃ¼zenli gÃ¶Ã§ ile dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ regÃ¼lasyonunun nasÄ±l yapÄ±labileceÄŸini gÃ¶stermektedir. DÃ¼nyada elbette ki her Ã¼lkenin gÃ¶Ã§ konusunda farklÄ± tavÄ±rlarÄ±, hatta bazen eleÅŸtirdiÄŸimiz uygulamalarÄ± olabilir. Ancak yine de Ã¶nemli bir Ã§aba gÃ¶steriliyor. GÃ¶Ã§ yÃ¶netiminde dÃ¼nyada 'BudapeÅŸte SÃ¼reci'ne benzer farklÄ± sÃ¼reÃ§ler, konferanslar, en azÄ±ndan bir masa etrafÄ±nda toplanma ve sorunu tartÄ±ÅŸma gayretleri var. TÃ¼rkiye olarak bu gayretlerin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã¶nemsiyor ve memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. BilindiÄŸi gibi TÃ¼rkiye olarak 2003 yÄ±lÄ±nda eÅŸ baÅŸkanÄ± olduÄŸumuz BudapeÅŸte SÃ¼reci'nin 2006 yÄ±lÄ±ndan itibaren baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. O tarihten itibaren sÃ¼recin coÄŸrafi olarak geniÅŸlemesine ve somut Ã§Ä±ktÄ±lar Ã¼retmesine aÄŸÄ±rlÄ±k verdik. GeniÅŸleme adÄ±mÄ± olarak; mevcut GÃ¼neydoÄŸuÂ ÂAvrupa ve Karadeniz alt Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ±na, Ä°pekyolu Ã§alÄ±ÅŸma grubu eklendi. BudapeÅŸte SÃ¼reci; halen geniÅŸ bir coÄŸrafi alanda 50'den fazla Ã¼lkeyi kapsamaktadÄ±r. SÃ¼recin somut Ã§Ä±ktÄ±sÄ± olarak; oturum baÅŸkanÄ± olduÄŸumuz Ä°pekyolu Ã§alÄ±ÅŸma grubundan hareketle 2013 yÄ±lÄ±ndaki bakanlar konferansÄ±nda yayÄ±nlanan bildiriyle â€œÄ°pekyolu gÃ¶Ã§ ortaklÄ±ÄŸÄ±" kuruldu. ÃœÃ§ ana proje ve 3 adet pilot projeye iliÅŸkin sÃ¼reÃ§ yÃ¶netildi. Afganistan'da 2 adet gÃ¶Ã§men kaynak merkezi; Pakistan'da aynÄ± ÅŸekilde gÃ¶Ã§men kaynak merkezleri kurulmuÅŸtur. Bu merkezler, gÃ¶Ã§menlere doÄŸru bilgi akÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamak, rehberlik etmek, Ã¶zellikle dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼n tehlikelerine karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± arttÄ±rmak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmaktadÄ±r."

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