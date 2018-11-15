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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
15.11.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Bakan Soylu açıkladı:Son 30 yılın en düşük seviyesinde

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Bakan Soylu açıkladı:Son 30 yılın en düşük seviyesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda bu yıl bin 289 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, "Yurt içindeki terörist sayısı da 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015’deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı. Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: 

PKK’ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında arttırdık.

Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677’ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250’den 148’e düşmüştür.

Yurt içindeki terörist sayısı da 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015’deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür. 

Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136’sı, bu yıl da 146’sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir.

Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2018 yılında 308 önemli terör eylemi, henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir. Bunların 285 tanesi patlayıcı madde, 2 tanesi ise bombalı araç eylemiydi. Bu eylemlerle ilgili hazırlık içinde olan 54 terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

"141 ŞEHİT VERDİK"

Bu yıl iç güvenlik harekatında 141 şehit verdik. Bunların 25 tanesi sivil, 49’u TSK mensubu, 39’u jandarma, 6 tanesi polis, 22 tanesi güvenlik korucusudur.

101 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI 

10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldık. Bunların 94’ü PKK, 7’si FETÖ iltisaklıydı.

Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar; terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır. 

SINIR GÜVENLİĞİ 

Sınır güvenlik yolları projemizin yüzde 76’sı tamamlandı. Sahil güvenlik komutanlığının SGRS Projesi ile sınır güvenlik alt yapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz, yüzde 90’ı bitti. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız.

BEKÇİ ALIMI 

Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi sistemlerini de karşılıklı sorgulamaya açarak 745 olayı aydınlattık. 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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