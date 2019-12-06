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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
06.12.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Bakan Soylu açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

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Bakan Soylu açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da sabahtan bu yana devam eden operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nın açılışında konuştu.

Bakan Soylu, Ağrı'da PKK'ya yönelik sabahtan beri yürüyen bir operasyon olduğunu belirterek, "Daha da devam ediyor. Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ve jandarmanın yürüttüğü operasyon kapsamında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" dedi.

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