İsimleri belli oldu... Maalesef sayı artıyor
İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi. İlerleyen saatlerde bir açıklama yapan İçişleri Bakan Süleyman Soylu enkazdan bir kişinin daha cansız bedenin çıkarıldığını belirterek ölü sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu. İstanbul Valiliği de ölen ve yaralananların, kimlikleri açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, dün Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Valilik tarafından oluşturulan Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Valiliğin bugün 17.30 itibarıyla düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarında 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, yaralı kurtarılan vatandaşın da 13 olduğunun bildirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibarıyla maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımız 10'a ulaştı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
BAKAN SOYLU: 11'E YÜKSELDİ
Gece saatlerde bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.
VALİLİK KİMLİKLERİ AÇIKLADI
İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada ölen ve yaralananların, bugün saat 22.30 itibariyle kimlikleri tespit edilenleri açıkladı.
Kimliğini tespit edilen yaralılar:
1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)
2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)
4- Hatice Aliefendioğlu (81 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)
9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
13- Azra Havva Tekgöz(6 yaşında, yoğun bakımda, Lütfi Kırdar EAH)
Hayatını kaybedip kimlikleri tespit edilenler:
1- Ayşe Alemdar
2- Yıldız Gündüzoğlu
3- Fatma Karaman
4-Mustafa alemdar
5-Safiye Alemdar(Mustafa Alemdar'ın annesi)
6-Safiye Alemdar(Mustafa Alemdar'ın eşi)
7-Erdoğan Alemdar
8-Saime Alemdar
9-Ecrin Alemdar
10-Eslem Alemdar
Son çıkarılan bir kişinin ise kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
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