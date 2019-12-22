AA
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Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle Ankara'da bir araya gelecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 ilin emniyet müdürü yarın Ankara'da bir araya gelecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soylu'nun ev sahipliğinde Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde gerçekleşecek toplantıda, ülke genelindeki güvenlik durumu masaya yatırılacak.
Toplantıda il emniyet müdürlerinin yanı sıra içişleri bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve yardımcıları ile daire başkanları da hazır bulunacak.
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