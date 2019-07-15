Bakan Soylu: 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik. Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik." dedi.
Bakan Soylu 15 Temmuz 2016'dan bu yana yapılan operasyonlarla ilgili "Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz" ifadelerini kullandı.
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