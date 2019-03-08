Bakan Soylu: 299 belediye meclis ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı

Bakan Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Kadın Kolları tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadının şiddetle, tacizle karşı karşı kalmasına, öldürülmesine müsaade edilemeyeceğini, bu konuda sorumluluk sahibi olduklarını söyledi.



Türk medeniyeti ve milletinin dünyaya kadın konusunda örnek olması gerektiğine vurgu yapan Soylu, "Dünyaya kadın konusunda örnek olması gereken, doğruları anlatması gereken, bu konuda dünyayı terbiye etmesi gereken ülke de medeniyette, bizim medeniyetimiz, bizim ülkemiz, bizim milletimizdir." dedi.

Soylu, kadına şiddetle mücadele kapsamında, polis ve jandarma eğitimlerine ağırlık verdiklerini ifade ederek, "2017'de bu konuda çalışan 5 bin 41 personele eğitim verilmişken, 2018 yılında yaklaşık 8 kat artarak 47 bin 84 personelimize eğitim verdik. 2019 yılında bu eğitimi daha da arttıracağız." değerlendirmesinde bulundu.



"KADES'E BUGÜNE KADAR 7 BİN 991 İHBAR GELMİŞ"



Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgiler veren Soylu, şöyle konuştu:



"KADES uygulamasıyla kadınlarımıza cep telefonlarını bir panik butonu olarak kullanma imkanı sağladık. Halen 29 bin aktif kadın kullanıcısı var. Bu rakam elbetteki çok az ama yeni bir uygulama. Bu uygulamayı yaygınlaştırmamız lazım. 7 bin 991 ihbar gelmiş bugüne kadar, arkadaşlarımız hemen müdahale etmişler. Polisimiz ve jandarmamız cep telefondaki KADES uygulamasına basıldığı andan itibaren çok kısa süre içerisinde oraya gelmektedir."



HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kadın cinayetlerine ilişkin açıklamasına değinen Soylu, HDP'lilerin PKK'nın dağa kaçırdığı 13-14 yaşındaki kız ve erkek çocuklara tecavüz edilmesine, Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın sofralarına meze yapılmasına ses çıkarmadığını söyledi. Soylu, Bayık ve Karayılan'ı, "Hayvandan daha aşağılık adamlar." şeklinde tanımladı.



"TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIMDA EN ÇOK ARACILIK ETMİŞ YER"



HDP'nin terör örgütüne katılımlara aracılık ettiğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:



"Son 30 yılın terör örgütüne katılımındaki en düşük sayısı 2018 yılıdır. Yine burada söylüyorum, 2018 yılında da terör örgütüne katılımda en çok aracılık etmiş yer Esenyurt İlçe Başkanlığı, HDP'dir. Esenyurt HDP İlçe Başkanlığıdır. Şimdi öyle bir tezgah hazırlıyorlar ki; biz 94 tane belediyeyi kapattık değil mi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ? Onlara kayyum atadık. Neden? Bir, çocuklarımıza musallat olmasınlar diye. İki, teröre finansman sağlamasınlar diye. Üç, ki en önemlilerinden bir tanesi, o bölgede PKK'nın oluşturduğu baskıyla insanlara hayatı zehir etmesinler diye. Araçlarını, lojistiklerini PKK'ya vermesinler diye. Ve iki yıldır oralar güllük gülistanlık oldu." diye konuştu.



Soylu, "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesinde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor. Bu kadar açık ve net. Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı. CHP ve zillet ittifakının listelerinde var. Bu bizim tespit ettiğimiz." ifadesini kullandı.



"Terör örgütlerine kimse bizden acıma beklemesin." diyen Soylu, Avrupa'da yaşayan terör örgütü mensubu veya yandaşı Türk vatandaşlarına tepki gösterdi.

Soylu, şunları anlattı:



"Son zamanlarda bir mesele var. Sürekli söyleyip duruyorlar. Ben bu konuşmamda şöyle dedim; terör örgütleri mensupları Avrupa'da cirit atıyor. Yanlış mı? FETÖ'cüler, PKK'cılar, DHKP/C'ciler cirit atmıyor mu? Biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra hem Türkiye'ye hakaret edecekler hem Türkiye aleyhine işler yapacaklar hem PKK'ya para gönderecekler hem de biz onlara hiçbir şey yapmayacağız, Türkiye'ye geldikleri zaman 'bunlar bizim vatandaşlarımız'. Bunlar geldikleri zaman oh, Bodrum'da, Antalya'da güzel güzel tatil yapacaklar, sonra da geri dönecekler. Bundan sonra böyle olmayacak. Gereğini devlet olarak yerine getireceğiz."



"Bir taraftan Almanya, 'Aman, turistleri şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar...' Buradan Almanya'ya, Fransa'ya sesleniyorum. O zaman siz neden DEAŞ'lıların peşinde koşuyorsunuz? Koşmayın. Siz o zaman bizden bizim yakaladığımız azılı suç örgütü mensuplarını istiyorsunuz? İstemeyin." ifadelerini kullanan Soylu, Avrupa'da uyuşturucu ticaretinin yüzde 90'ının terör örgütü PKK eliyle yapıldığını dile getirdi.



Soylu, uyuşturucu, kaçak sigara ve insan ticaretinde de PKK'nın şah damarını kestiklerini kaydetti. Terörle tüm ülkelerin birlikte mücadele etmesi gerektiğine vurgu yapan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Almanya'nın sınırında Suriye, Irak, Libya, Lübnan, Tunus, Fas, Yemen yok. Almanya'ya yılda 105 bin civarında düzensiz Afgan göçmen gelmiyor. Veya 50 bin civarında düzensiz Pakistanlı göçmen gelmiyor. İyi ya, sınırları olduğu gibi duracak, 'acaba Türkiye'den Suriyeli Almanya'ya gelir mi gelmez mi' diye endişe içerisinde olacaklar. Biz de bunun karşısında suskun kalmayız, sözümüzü söyleriz. Her ülke terörle beraber mücadele etmek zorundadır."



Soylu, kim ne derse desin HDP'nin PKK'nın siyasi kolu olduğunu ifade etti.



"İSTANBUL'DA POLİS AÇIĞINI KAPATACAĞIZ"



İstanbul'da temmuz başında 5 bin yeni polisin görev alacağını aktaran Soylu, "İstanbul'un tüm polis açığını kapatıyoruz Allah'ın izniyle. Bin bekçi daha vereceğiz, 5 bin bekçi. İstanbul, dünyanın en güvenli ve huzurlu şehirlerinden bir tanesi olacak." dedi.



Siyasette kadının kıymetinin ne olduğunu, ne anlam taşıdığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendiğini belirten Soylu, Erdoğan ile bir anısını paylaştı. Soylu, şunları kaydetti:



"2014 seçimlerinde oturduk üst kurulda çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı sert şekilde gelip oturdu. 'Çıkar Ankara belediye meclis üye listesini' dedi. 'Aç' dedi ilçeleri. Açtık listeleri, karşımızda ekranda gözüküyor. Ben de ne olacak diye merak ediyorum. Eline 50 tane kadın listesi almış. Keçiören birinci sıra, çiz, şu kadını yaz. Keçiören üçüncü sıra çiz, şu kadını yaz, Altındağ, çiz şu kadını yaz. Gözümün önünde 50 adamı çizdi, 50 kadın yazdı. Hepsi kazanacak yerlerdi. Kadın konusunda Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade sadece siyasete ait iddia değildir."