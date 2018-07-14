Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>18 teröristin öldürüldüğü yerde...

    18 teröristin öldürüldüğü yerde...

    TUNCELİ (İHA)
    14.07.2018 - 16:27 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 1 ayda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği Tunceli'nin Pülümür yolu üzerindeki Sargir tepesinde bulunan güvenlik kulesine giderek incelemede bulundu.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Bakan Soylu 18 teröristin öldürüldüğü bölgeye gitti
    • Bakan Soylu 18 teröristin öldürüldüğü bölgeye gitti
    • Bakan Soylu 18 teröristin öldürüldüğü bölgeye gitti
    • Bakan Soylu 18 teröristin öldürüldüğü bölgeye gitti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Jandarma Taktik İHA Komutanlığını ziyaretin ardından helikopterle Tunceli'nin Pülümür yolu üzerinde bulunan ve son 1 ayda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği Sargir tepesine gitti. Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ta eşlik etti. Sargir Tepesi Yasam Alanlı Güvenlik Kulesine gelen Bakan Soylu'yu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel karşıladı. Vali Sonel'den bilgi alan Bakan Soylu, kuleyi inceleyerek, görev başındaki askerlerle de sohbet etti.

    Yapımı devam eden Yasam Alanlı Güvenlik Kuleleri ile ilgili detaylı bilgi alan Bakan Soylu ardından tekrar helikopterle Elazığ'a döndü.

    HELİKOPTER FİLO KOMUTANLIĞI’NDA BULUNAN İHA’LARI DA İNCELEDİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Jandarma Taktik İHA Komutanlığında konuşlanan İnsansız Hava Araçları’nı (İHA) inceledi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte programları kapsamında Van’a geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından karşılanan Bakan Soylu, daha sonra Van Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Helikopter Filo Komutanlığı'na geçerek terörle mücadelede etkin sonuçlar alınması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine kazandırılan ve Van’da konuşlandırılan insansız hava aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) inceledi. Silahlı İHA’nın mühimmatına imza atan Bakan Soylu daha sonra komuta merkezlerini gezdi. Jandarma Taktik İHA Komutanlığına da geçen Bakan Soylu ilgililerden bilgi aldı.

    Etiketler: PKK
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri