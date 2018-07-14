18 teröristin öldürüldüğü yerde...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Jandarma Taktik İHA Komutanlığını ziyaretin ardından helikopterle Tunceli'nin Pülümür yolu üzerinde bulunan ve son 1 ayda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği Sargir tepesine gitti. Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ta eşlik etti. Sargir Tepesi Yasam Alanlı Güvenlik Kulesine gelen Bakan Soylu'yu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel karşıladı. Vali Sonel'den bilgi alan Bakan Soylu, kuleyi inceleyerek, görev başındaki askerlerle de sohbet etti.

Yapımı devam eden Yasam Alanlı Güvenlik Kuleleri ile ilgili detaylı bilgi alan Bakan Soylu ardından tekrar helikopterle Elazığ'a döndü.

HELİKOPTER FİLO KOMUTANLIĞI’NDA BULUNAN İHA’LARI DA İNCELEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Jandarma Taktik İHA Komutanlığında konuşlanan İnsansız Hava Araçları’nı (İHA) inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte programları kapsamında Van’a geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından karşılanan Bakan Soylu, daha sonra Van Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Helikopter Filo Komutanlığı'na geçerek terörle mücadelede etkin sonuçlar alınması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine kazandırılan ve Van’da konuşlandırılan insansız hava aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) inceledi. Silahlı İHA’nın mühimmatına imza atan Bakan Soylu daha sonra komuta merkezlerini gezdi. Jandarma Taktik İHA Komutanlığına da geçen Bakan Soylu ilgililerden bilgi aldı.