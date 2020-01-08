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DHA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 20:51,Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk'tan Berfin'in yüzüne asit atan sanığa verilen cezaya tepki

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Bakan Selçuk'tan Berfin'in yüzüne asit atan sanığa verilen cezaya tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e (20), asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e (23), verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasına tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e, asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine Twitter'dan yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Berfin Özek'in maruz kaldığı saldırının davasında 'kasten yaralama' suçundan ceza verilmesinin kamu vicdanını yaralayacağına inanıyoruz. Karara karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırma istemiyle istinaf yoluna başvuracağız."

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