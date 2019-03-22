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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/DHA
22.03.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada

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Bakan Selçuk: Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir’de down sendromlu çocukların geçirdiği kaza ile ilgili, "İzmir İl Müdürlüğü ekiplerimiz tedaviler için sahadalar, tedaviler için gereken yakın alakayı göstermekteler, durumu takip ediyorlar" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli toplantı ve ziyaret programlarına katılmak üzere Samsun’a geldi. Bakan Selçuk, Samsun Valisi Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti, Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, üzücü bir haber aldıklarını belirterek, "Dün biliyorsunuz Down Sendromlular Günüydü. Toplantımız esnasında İzmir’in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklarımız ve ailelerini taşıyan bir minibüsün devrildiğini ve 28 yaralımız olduğu bilgisini aldık. Buradan yavrularımıza ve ailelerine acil şifalar diliyoruz. İzmir İl Müdürlüğü ekibimiz tedaviler için sahadalar, tedaviler için gereken yakın alakayı göstermekteler, durumu takip ediyorlar. Böyle de bir acı haber toplantımız esnasında geldi" dedi.

Bakan Selçuk, açıklamasının ardından Samsun Çocuk Destek Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. 

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