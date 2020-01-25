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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2020 - 18:50,Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: Elazığ'da okullarımız açısından korkulacak bir durum yok

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Bakan Selçuk: Elazığ'da okullarımız açısından korkulacak bir durum yok

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durum yok. Ancak her ihtimale karşı incelemelerimiz sürüyor" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabında açıklama yaptı. Depremi yaşayan Elazığ'ın Gezin köyünde bulunduklarını ve bakanlıklar arasındaki çalışmaların tam bir koordinasyon halinde sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durum yok. Ancak her ihtimale karşı incelemelerimiz sürüyor. Deprem eylem planımızı uyguluyoruz. Rehber öğretmenlerimiz ve okul öncesi ekibimizle saat 12.30 itibariyle Elazığ'dayız. Afet sonrası psikososyal destek de en az fiziksel destek kadar önemlidir. Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için, çocuklarımızla bizzat ilgilenmek için ekibimizle buradayız. Çocukların korkularını dile getirmesi ve işleyebilmesi için oyun terapisi alanları kuruyoruz; çocuklar kitapla, masalla, oyunla korkuyu yener. Uzman rehber öğretmenlerimiz kitap okuyarak, oyun oynatarak, masal anlatarak çocuklarımıza duygusal destek vermek için burada bizimleler."

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