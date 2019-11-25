Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! 'Adli destek birimleri' oluşturacağız…
Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığı açıklamasında “Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek. Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(2020-2021 Koordinasyon Planı) 6284 sayılı Kanun uygulamasının değerlendirilmesine yönelik yeni bir araştırma yapacağız. Araştırma sonuçları ışığında, Kanuna ilişkin değişiklik önerileri ve alt düzenlemelere dair ortak çalışma yürüteceğiz."
Ayrıntılar birazdan...
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