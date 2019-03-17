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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taha AYHAN/MALATYA (DHA)
17.03.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: 'Biz eğitimi, meselenin omurgası olarak görüyoruz'

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Bakan Selçuk: 'Biz eğitimi, meselenin omurgası olarak görüyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz eğitimi, gerçekten meselenin omurgası olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu meseleye yeni bir ivme katıyoruz" diye konuştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kentteki bir otelde STK'lar ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Bakan Sulçuk'un yanı sıra Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantında konuşan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak birçok ili ziyaret ettiklerini ve şehirlere gitmeden önce eksikliklerini belirlediklerini kaydederek, şunları söyledi:
"Bütün illerimizin gelmeden önce fotoğraflarını çekiyoruz. Nerede ne ihtiyaç var, derslik açısından, öğretim açısından yer teknoloji, eğitim teknolojisi bakımından nelere ihtiyaç var bunları belirliyoruz. Bütün iller içerisinde Malatya'nın durumu elbette gayet güzel görünüyor fakat derslik açığı bakımından ve öğretmelerin atamasına ilişkin bazı hususlarda biraz daha mesafe almamız lazım. Mesele bunları halletmek değil. Diyelim ki; derslik açığımızı hallettik tamamen. Diyelim ki; diğer problemlerimizi de hallettik. Asıl problemimiz ondan sonra başlıyor. Malatya diğer şehirlerle yarışmayacak, Malatya dünya ile yarışacak. Dünya ile yarışacak bir sistemi kurmanın bir takım şartları var. Bu şartları yerlerine getirmek için Türkiye Cumhuriyeti küresel rekabet anlamında çok fazla mesafe alamaz. Biz eğitimi gerçekten meselenin omurgası olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu meseleye yeni bir ivme katıyoruz. 16- 17 senedir ciddi manada mesafe katlettik. Okul öncesinde yüzde 5'lerde, 6'lardan yüzde 70'lere, 80'lere çıkış yapmışız Malatya'da."

'ORTA GELİR TUZAĞI ASLINDA ORTA EĞİTİM TUZAĞIDIR'

Türkiye'deki eğitimin orta olması sebebiyle ekonominin de orta olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Kişi başına düşen milli gelir açısından orta gelir tuzağı aslında orta eğitim tuzağıdır. Eğitiminiz ortaysa eğer ekonominiz orta olur. O sebeple bizim eğitime olan bakış açımız, yatırımımız giderek güçlenecek ve daha ileri mesafelere götüreceğiz inşallah. Bu atölyeler ise eğitim sistemini iyileşmesinde, dönüşmesinde o kadar hayati bir öneme sahip ki çocuğun düşüncesinin, şahsiyetinin, duygusunun fiziksel yapısının bütünsel olarak değişmesi için mükemmel bir araç bunlar ve dünya çapında standartlara da sahiptir. Biz bunları resmi okullarımızı çok rahatlıkla yapılabildiğini pilotlar ile gösterdik. Artık ülke ölçekli genişletmeye büyütmeye doğru da gidiyoruz inşallah önümüzdeki süreçte. Bunun ötesinde bütün okullarımızın mahiyetine ilişkin okul profili çalışmamızı ilan ettik. Bunların uygulamasına başladık. Şu anda pilot projesi devam ediyor. İnşallah Eylül'den itibaren de bu projenin ülke ölçekli uygulandığını hep beraber göreceksiniz" dedi.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler toplantının ardından Malatya Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

 

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