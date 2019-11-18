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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.11.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den zehirli balon balığı açıklaması: Zehir saçmayacak ilaç olacak

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Bakan Pakdemirli'den zehirli balon balığı açıklaması: Zehir saçmayacak ilaç olacak

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, "Balon balığı için Kanada’da kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu. 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak balon balığı ilaç olacak diyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı’nın sonunda gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Bakan Pakdemirli, “Bizim çalışma gruplarında balon balığı konuşuldu. Balon balığı için Kanada’da kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak balon balığı ilaç olacak diyoruz" dedi.

Pakdemirli: "Bundan sonra balon balığı zehir saçmayacak, ilaç olacak"
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Bakan Pakdemirliden zehirli balon balığı açıklaması: Zehir saçmayacak ilaç olacak

"YANGININ ORTASINA GİRİP MÜDAHALE EDEBİLEN ÖNEMLİ BİR ARAÇ"

Yangınla mücadelede kullanılması planlanan kırmızı tanklara ilişkin konuşan Bakan Pakdemirli, "Yangın söndürme ile ilgili böyle bir aracın varlığından haberdar olduk. Yangının ortasına girip müdahale edebilen önemli bir araç. Orman teşkilatımız yeni teknik ve teknolojileri deneyen bir kurum. Yangın mevsiminde faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda birkaç aracın denenmesi söz konusu. Biz yangın sezonunda Geceleri bizim yönetim helikopterleri uçmuyor. Uçar ve yangın üzerinde sevk ve idare yapar.

Yangın helikopterlerimiz yere indiğinde yerden süren müdahalenin sevk ve idaresinde bir takım sorunlar oluyor. Geceleri bize uçan bir şey lazım dedik. Drone ve termal kameraları uçurmaya başlayarak geleceğe yönelik yangınlarda kullanmak üzere bir inisiyatif aldık. Bunları kullanabilir miyiz diye bize deniz kuvvetleri çok destek oldu. Geceleri sevk ve idareye ne kadar devam ederseniz yangına müdahaleniz o kadar önem kazanıyor. Bu ve benzeri her türlü araç gerek teknolojiyi kullanma konusunda gayret göstereceğiz” dedi.

Aleve karşı tank
Aleve karşı tank

Danimarka'dan yazdığı mektupla şuraya katkı sağlayan Muhammet Güzel isimli vatandaş, Bakan Pakdemirli'nin daveti üzerine şuraya katıldı. Miras konusunda Danimarka'da uygulanan bir uygulamayı Türkiye için öneren Güzel, Bakan Pakdemirli teşekkür etti.

"ISPANAĞI HERKES GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YESİN"

Ispanak zehirlenmelerinin ardından yaşanan ıspanak satışındaki azalmalara ilişkin konuşan Bakan Pakdemirli, "Ispanağı herkes gönül rahatlığıyla yesin. Benim dört erkek evladım var. Evimde gönül rahatlığıyla tüketiyoruz. Yabani otlardan kaynaklı bir zehirlenme kesinlikle ilaç zehirlenmesi değil. Tarım ilacı kullanılmış olsa o otlar zaten yetişmezdi. Ispanağa benzemeyen yabani otları ev hanımlarımızın ayıklamasını rica edeceğiz. Çiftçilerimizi biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Bu konuda eğitimler bakanlığımız tarafından başlatılmış durumda. Ispanakla ilgili herhangi bir sıkıntı yoktur. Sonuna kadar bunu herkes tüketsin" dedi.

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