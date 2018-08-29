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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
29.08.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den 'şarbonlu hayvan' açıklaması: Piyasaya verilmedi

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Bakan Pakdemirli'den 'şarbonlu hayvan' açıklaması: Piyasaya verilmedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Genel Müdürlüğünce ithal edilen ve Ankara Gölbaşı ilçesindeki işletmeye getirilen hayvanlardan şarbon vakası görülen 146'sının Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre imha edildiğini belirterek, "İlk bulgulara göre, şarbon hastalığının bitki kaynaklı olabileceği gözüküyor. İthal edilen hayvanlar, canlı veya et olarak hiçbir şekilde piyasaya verilmedi." dedi.

Pakdemirli, bakanlıkta şarbon hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Et ve Süt Genel Müdürlüğünce Brezilya ve İrlanda'dan toplam 6 bin 968 baş kesimlik hayvan ithal edildiğini bildiren Pakdemirli, hayvanların İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası'nda gerekli muayenelerinin yapıldığını kaydetti.

Bu hayvanlardan 3 bin 9'unun Konya'daki işletmeye, 3 bin 959'unun da Ankara Gölbaşı ilçesi Ahiboz mahallesindeki işletmeye getirildiğini aktaran Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gölbaşı'ndaki hayvanlarda hastalık şüphesi görülmesi üzerine numune alınmış, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş ve sonuç şarbon (Anthrax) pozitif çıkmıştır. Numune sonucu pozitif çıkan ve işletmede ölen 146 büyükbaş hayvan, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerimizce Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre derin çukurlar kazılıp kireçlenip toprakla üstü kapatılarak imha edilmiştir."
Pakdemirli, işletmenin karantinaya alındığına, giriş ve çıkışların kontrol edildiğine işaret ederek, halkın ve yetiştiricilerin rahat olmasını söyledi.
Her türlü teknik ve sağlık tedbirinin alındığını dile getiren Pakdemirli, hastalık çıkan işletmeye yakın mahalledeki gerekli kontrol ve aşılamaların yapıldığını ifade etti.

"79 NOKTADA ŞARBON HASTALIĞI GÖRÜLDÜ"

Şarbon hastalığının bu yıl Romanya, Fransa, İtalya, Rusya ve Macaristan görüldüğüne dikkati çeken Pakdemirli, "Türkiye'de, 2018'de 79 noktada şarbon hastalığı görüldü. Medyada kaçı yer aldı? Çoğu yer almadı. Bugün medyada yer almayan Bitlis'te de bir şarbon vakamız var, orada da 42 hayvanımız telef oldu." diye konuştu.

Pakdemirli, Konya'daki işletmelerde hayvanlarda hastalık görülmediğine değinerek, Gölbaşı'ndaki durumda da her şeyin kontrol altına alındığını vurguladı.
İthal hayvanların, canlı veya et olarak hiçbir şekilde piyasaya verilmediğinin de altını çizen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili olarak dün Teftiş Kurulu Başkanımıza talimat verdim. Çok kuvvetli bir ekiple bu işin üzerine eğiliyorlar. İlk bulgulara göre, şarbon hastalığının bitki kaynaklı olabileceği gözüküyor. Brezilya'dan gelen hayvanların buraya geliş süresi yaklaşık 30 gün. Bu hayvanlar oradan hasta olarak yola çıkmış olsalardı 30 gün içinde yolda telef olması gerekirdi. Hastalığın özellikle Türkiye'ye geldikten sonra olabileceğini düşünüyoruz. İlk bulgular, bu işin ithal esnasında olamayacağını gösteriyor. İthalattaki prosedürlerimiz, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün prosedürlerine tamamen uygun ve bu konuda çok sıkı denetimlerimiz mevcut."

Bakan Pakdemirli’den “şarbon” vakası hakkında inceleme talimatı
Bakan Pakdemirli’den “şarbon” vakası hakkında inceleme talimatı
 

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