Bakan Pakdemirli: Yanan alan 500 hektar civarında…
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karabağlar'daki orman yangını ile ilgili son bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Pakdemirli açıklamasında “Yanan alan aşağı yukarı 500 hektar civarında gözüküyor. Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Tüm yangınlarla 24 helikopter, 280 arazöz, 35 dozer, 1150 personelle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar yönünde ilerleyen orman yangınının son durumunu ve söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere havalandı. Bakan Pakdemirli, yangın bölgesini havadan helikopterle denetledi.
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