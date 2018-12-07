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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Enver Fatih TIKIR / DHA
07.12.2018 - 12:37, Son GÃ¼ncelleme:

Bakan Pakdemirli, sanatçÄ± Haluk Levent'le birlikte fidan dikti

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Bakan Pakdemirli, sanatçÄ± Haluk Levent'le birlikte fidan dikti

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Dr. Bekir Pakdemirli, sanatÃ§Ä± Haluk Levent ile birlikte, Bursa'nÄ±n Mudanya ilÃ§esinde yangÄ±nda zarar gÃ¶ren 36 hektarlÄ±k alana ilk fidanÄ± dikti.Â

TÃ¶rene Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa MilletvekilleriÂ Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu veÂ Efkan Ala, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± Haluk Levent ve Ã§evre illerden de olmak Ã¼zere pek Ã§ok okuldan Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende konuÅŸan TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Dr. Bekir Pakdemirli, orman yangÄ±nlarÄ±na mÃ¼dahale konusunda TÃ¼rkiye'nin, dÃ¼nyanÄ±n en iyisi olduÄŸunu sÃ¶yledi. Pakdemirli, "Bir Ã§ok Ã¼lkeye gidiyorum ve bu Ã¼lkelerde her zaman bana ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorlar:Â 'Sizin orman yangÄ±nlarÄ±na mÃ¼dahale konusunda dÃ¼nya birincisi olduÄŸunu biliyoruz. Bunu nasÄ±l yapÄ±yorsunuz, bu yÃ¶ntemi bize nasÄ±l transfer edersiniz.' Ben de her zaman ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum bizim burada lider olmamÄ±zÄ±n hiÃ§bir Ã¶nemi yok. DÃ¼nyadaki orman varlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nyadaki her bir vatandaÅŸÄ±ndÄ±r. Bu alanda biz her tÃ¼rlÃ¼ orman yangÄ±nlarÄ±yla ilgili desteÄŸi veririz. MÃ¼dahale sÃ¼remiz ben bakanlÄ±ÄŸa geldiÄŸimde 15 dakika civarÄ±ndaydÄ±. Yaz boyunca bu gÃ¶rÃ¼nmez kahramanlarÄ±mÄ±za destek olmak amacÄ±yla onlarla beraber Ã§eÅŸitli mÃ¼dahalelere katÄ±ldÄ±m ve orman genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu motivasyonla mÃ¼dahale sÃ¼resini 13 dakikaya indirdik. Bunu da inÅŸallah dÃ¼nyada daha Ã¶nce kÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ olan 10 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, sanatÃ§Ä± Haluk Leventle birlikte fidan dikti

HEDEF 7 MÄ°LYAR FÄ°DAN

DÃ¼nyada yaÅŸayan her bir insan iÃ§in bir fidan dikmeyi hedeflediklerini sÃ¶yleyen Pakdemirli, "Orman varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± artÄ±ran nadir Ã¼lkelerden birisiyiz. 2023â€™te yÃ¼zde 30 orman varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n olmasÄ±nÄ± hedefliyoruz. AK Parti iktidara geldiÄŸi zaman bu yÃ¼zde 22â€™ydi. 2023 itibariyle 1 buÃ§uk milyon hektar orman varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. 'YaÅŸayan dÃ¼nyadaki her canlÄ± iÃ§in bir tane fidan' hedefine hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde koÅŸuyoruz. BugÃ¼n 5 milyar fidan hedefine koÅŸtuk. Hedefimiz 7 milyar fidan" dedi.

YangÄ±n olayÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda Ã§eÅŸitli spekÃ¼lasyonlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Pakdemirli, "Ã–zellikle yerleÅŸim alanÄ±na yakÄ±n bir yerde yangÄ±n Ã§Ä±kmÄ±ÅŸsa 'villalara arazi aÃ§Ä±lÄ±yor' denildi. Orman alanlarÄ± zaten kanunla korunan alanlardÄ±r. Bu alanlarÄ±n yansa dahi baÅŸka bir amaÃ§la kullanÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸildir. Yanan alanlara zaten personelimiz gerekli aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapÄ±yor. Bu konuda kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n. BugÃ¼n yanan 8 bin 700 aÄŸacÄ±mÄ±za karÅŸÄ± 36 hektarda 47 bin 800 fidan dikeceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BUGÃœN EN MUTLU GÃœNÃœM"

Bakan Pakdemirli ile beraber ilk fidanÄ± diken sanatÃ§Ä± Haluk Levent ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bir yerde bir orman yangÄ±nÄ± olduÄŸunda ben ve 'AHBAP Grubu' olarak sosyal medyadan bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± taciz ediyoruz,Â 'Haydi fidan dikelim' diye. Fidan ve aÄŸaÃ§ dikerek mutlu oluyorum. BugÃ¼n benim en mutlu gÃ¼nÃ¼m. TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± zaten yanan yerlerin ya da bizim tabirimizle 'yakÄ±lan' yerlerin yerine villalarÄ±n inÅŸa edilemeyeceÄŸini, bunun kanuna aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtmiÅŸti. Bizler de aynÄ± ÅŸeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama yine de TÃ¼rkiyeâ€™de bir Ã§ok Ã¶rneÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. Bu nedenle sosyal medyadan devamlÄ± taciz ettik 'ne olur gidelim' diye. Zaten onlarÄ±n da bir planÄ± varmÄ±ÅŸ bizleri de davet ettiler. Ben kendilerine huzurlarÄ±nÄ±zda Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ne zaman bir fidan dikimi varsa Ã¼lkenin her yerine gelmeye hazÄ±rÄ±m" dedi.

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