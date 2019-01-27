Bakan Pakdemirli: Hasar tespiti yapıyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Pakdemirli: Hasar tespiti yapıyoruz
GeriGündem Bakan Pakdemirli: Hasar tespiti yapıyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
27.01.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Hasar tespiti yapıyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pakdemirli: Hasar tespiti yapıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki hortum, şiddetli sağanak ve fırtınaya ilişkin "Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Hasar tespiti yapıyoruz. Kesin hesaplar 20 gün sürer. Üstümüze ne düşüyorsa yapacağız." dedi.

Pakdemirli, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, zümrüt yeşili ormanları ve safir mavisi deniziyle Türkiye'nin nazar boncuğu Antalya'da olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Güzelliği dillere destan Antalya'nın son günlerde herkesi üzen afetlerle sarsıldığını aktaran Pakdemirli, hortum faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Sigortayı yaptırmayı kolaylaştıracağız"

Hortum afetinin perşembe günü yaşandığını ancak çarşamba günü Bakanlığın konuyla ilgili gerekli uyarıları yaptığını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"İklimler değişiyor. Lütfen meteorolojik uyarılara kulak asalım. Şu ana kadar olan oldu. Bundan sonra kendinizi koruyun. Mümkün mertebe dışarıya çıkmayın. Zamanınızı dışarıda geçirmeyin. Meteorolojiye gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uyarıları dikkate alalım. Tüm Antalya'ya geçmiş olsun. Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Hasar tespiti yapıyoruz. Kesin hesaplar 20 gün sürer. Üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Tarım sigortaları çok çok önemli. Tarım sigortası yaptıranlar rahat, yaptırmayan arkadaşlarımız ise üzülüyorlar. TARSİM ile ilgili bizim tarafımızda eksiklikler varsa gidereceğiz, sigortayı yaptırmayı kolaylaştıracağız. Tarım sigortasını mutlaka yaptıralım. Üç gündür devlet yerel yönetimleriyle tüm kurumlarıyla gereğini yapıyor, yapacaktır."

"2023'ün güçlü Türkiyesi için azim ve kararlılıkla çalışacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da kent kent gezerek çevre ve şehircilik adına yapılması gerekenleri bir bir teşkilatlarla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla istişare ettiklerini vurguladı.

Kurum, "2023'ün güçlü Türkiyesi için azim ve kararlılıkla çalışacağız. Şehirlerimizi bulunduğu noktadan daha yukarıya çekme adına birçok projeyi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uzman uyarısı: Araçtan çıkın, yükseğe gidin

Meteoroloji'den önemli uyarı

FETÖ'nün Adana'daki önemli ismi yakalandı

Diyet değil yaşam hakkı