Bakan Pakdemirli açıkladı: İlk defa bir gece uçuşuyla yangını koordine edeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'deki yangına ilişkin açıklama yaptı ve "Bu akşam da ilk defa bir gece uçuşu ile birlikte koordinasyonu sağlama maksatlı bir yönetim helikopteriyle gece yangını koordine ediyor olacağız. Dünyada aslında yangınlarla mücadelede gece uçuşu yok. Biz tabi ki bir ağacımız yanmasın diye bu ve bunun gibi projelerin hepsini mutlaka deniyor olacağız." dedi.
İzmir Gaziemir'deki yangınla ilgili canlı yayında gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:
"Rüzgarın değişmesinden dolayı köylerimiz risk altında. Önemli bir risk yok. Sadece Kuyucak'ta tahliye yaptık, diğerlerinde yapmadık. Rüzgarın değişmesinin dolayı ister istemez bu köylerimizin üzerinde de bir kesif duman tabakası var ama önemli bir risk barındırmıyor. İlerleyen saatlerde herhangi bir risk görürsek bu köylerde de tahliyeye başlarız.
Orman Genel Müdürümüz şuan helikopterde ve uçuyor. Koordinasyonu birlikte sağladık. Hava araçlarının gün boyu uçması çok önemliydi. Gün doğumu ve gün batımı arasında helikopterlerimiz uçabiliyor. Gün batımı bugün 20.08'dedir. 20.20'de helikopterlerin kışlaya dönme talimatını verdim.
Ama farklı bir imkanla da bugün gece görüş dürbünleriyle, sadece yönetim helikopterimizin, kara helikopterlerini yönlendirmek üzere bir uçuşumuz olacak. Bugün o uçuşa ben de refakat ediyor olacağım. Dünyada aslında yangınlarla mücadelede gece uçuşu yok. Gece uçuşuna dünyada müsaade edilen bir durum yok ama biz tabi ki bir ağacımız yanmasın diye bu ve bunun gibi projelerin hepsini mutlaka deniyor olacağız. Bu akşam da ilk defa bir gece uçuşu ile birlikte koordinasyonu sağlama maksatlı, yangını söndürme amaçlı değil, bir yönetim helikopteriyle gece yangını koordine ediyor olacağız."
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