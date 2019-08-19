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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 20:05, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli açıkladı: İlk defa bir gece uçuşuyla yangını koordine edeceğiz

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Bakan Pakdemirli açıkladı: İlk defa bir gece uçuşuyla yangını koordine edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'deki yangına ilişkin açıklama yaptı ve "Bu akşam da ilk defa bir gece uçuşu ile birlikte koordinasyonu sağlama maksatlı bir yönetim helikopteriyle gece yangını koordine ediyor olacağız. Dünyada aslında yangınlarla mücadelede gece uçuşu yok. Biz tabi ki bir ağacımız yanmasın diye bu ve bunun gibi projelerin hepsini mutlaka deniyor olacağız." dedi.

İzmir Gaziemir'deki yangınla ilgili canlı yayında gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Rüzgarın değişmesinden dolayı köylerimiz risk altında. Önemli bir risk yok. Sadece Kuyucak'ta tahliye yaptık, diğerlerinde yapmadık. Rüzgarın değişmesinin dolayı ister istemez bu köylerimizin üzerinde de bir kesif duman tabakası var ama önemli bir risk barındırmıyor. İlerleyen saatlerde herhangi bir risk görürsek bu köylerde de tahliyeye başlarız.

Orman Genel Müdürümüz şuan helikopterde ve uçuyor. Koordinasyonu birlikte sağladık. Hava araçlarının gün boyu uçması çok önemliydi. Gün doğumu ve gün batımı arasında helikopterlerimiz uçabiliyor. Gün batımı bugün 20.08'dedir. 20.20'de helikopterlerin kışlaya dönme talimatını verdim.

Ama farklı bir imkanla da bugün gece görüş dürbünleriyle, sadece yönetim helikopterimizin, kara helikopterlerini yönlendirmek üzere bir uçuşumuz olacak. Bugün o uçuşa ben de refakat ediyor olacağım. Dünyada aslında yangınlarla mücadelede gece uçuşu yok. Gece uçuşuna dünyada müsaade edilen bir durum yok ama biz tabi ki bir ağacımız yanmasın diye bu ve bunun gibi projelerin hepsini mutlaka deniyor olacağız. Bu akşam da ilk defa bir gece uçuşu ile birlikte koordinasyonu sağlama maksatlı, yangını söndürme amaçlı değil, bir yönetim helikopteriyle gece yangını koordine ediyor olacağız."

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