Bakan Pakdemirli: 4 yangın da kontrol altında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Pakdemirli: 4 yangın da kontrol altında
GeriGündem Bakan Pakdemirli: 4 yangın da kontrol altında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
11.07.2019 - 20:55, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: 4 yangın da kontrol altında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pakdemirli: 4 yangın da kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman’da yeniden aktif hale gelen yangının kontrol altına alındığını belirterek, “Yangında mahsur kalarak kurtarılan 5 personelimiz sağlıklı bir şekilde evlerine kavuştu” dedi.

Dalaman’ın Karacağaç Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında başladıktan sonra Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne sıçrayan orman yangının kontrol altına alındıktan sonra aktif hale gelmesinin ardından helikopterle sahada incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının durumu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dün Dalaman’da başlayan, sonra Fethiye’de devam yangının sabah saatlerinde kontrol altına alınmış olduğunu anımsatan Bakan Pakdemirli, “Öğle saatlerinde havadan yaptığımız incelemede tablonun değişebileceği ve değişmeye başladığını gördük. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ancak öğleden sonraki sıcaklık, nem ve rüzgar koşulları sabah saatlerine göre daha negatif olduğu için yangın yeniden aktif hale geldi. Bende bölgede kalarak, çalışmaların koordinasyonunu bizzat sağlamak istedim. Yangın belli noktalarda yer yer devam etti. Az önce yeniden uçtum, yanan alanlarda herhangi bir büyüme yok. Sabah saatlerinden itibaren atlayarak ilerleyen yangın bölgelerinde bir genişleme var ancak genel olarak zarar gören alanda bir değişiklik yok” şeklinde konuştu.

4 YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Sarp ve kayalık bir arazide devam eden yangına güçlükle müdahale edildiğini kaydeden Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz zor şartlar altında burada mücadele ederken, gün içerisinde üç yangın daha çıktı. Buradaki güçlerimizin bir bölümünü de farklı bölgelere sevk etmek zorunda kaldık. Milas-Gürcanlar, Fethiye- Karaçulha ve Köyceğiz-Döğüşbelen’deki yangınların hepsi kontrol altında. Yangınların çıkış sebepleri henüz belli değil, bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki yangın da şuan kontrol altında ama yer yer sahanın içerisinde parlamalar oluyor.”

“BU SAATTEN SONRA GENİŞLEME İMKANI YOK”

Köyceğiz’deki yangında mahsur kalan personellerin sağlık durumları hakkında bilgi veren Pakdemirli, “Bildiğiniz gibi bugün Orman Genel Müdürlüğümüzün 5 personeli yangın bölgesinde mahsur kaldılar ama kurtarıldılar. Dumandan etkilendikleri için hafif bir tedavi süreçleri oldu. Taburcu oldular ve sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuştular. Can ve mal kaybımız yok ama ağaçlarımızı ve endemik bitki örtümüzü kaybetmiş olmanın yanı sıra bazı hayvanlarımızın telef olmuş olabileceği ihtimali bizi üzüyor. Alanın etrafını iş makineleri ve arazözlerle çevirmiş durumdayız. Bu saatten sonra yangının genişleme imkanı yok. Bu saatten sonra yerden mücadeleye son gayretimizle devam edeceğiz. Antalya’dan, Denizli’den, Isparta’dan, Kütahya’dan, hatta Zonguldak’tan dahi deneyimli personel takviyesi yaparak buradaki sahada görev yapmalarını sağladık” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Türkiye'nin konuştuğu olayın raporunda çok çarpıcı ifadeler
Teröristlerin yakalanma anına ait fotoğraflar ortaya çıktı
Kâbus devam ediyor! Adana'dan bir ölüm haberi daha geldi...
Şiddetli yağış İstanbul'u ne zaman terk edecek?