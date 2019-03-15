Bakan Mustafa Varank'tan Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili sert açıklamalar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Bu eylemi bireysel bir eylem olarak göremeyiz. Dünyada maalesef İslamofobi düşmanlığı, ırkçılık çok yaygın bir şekilde artarak devam ediyor. Bunu körükleyen batılı devletler, batılı ideologlar var.
Bu hastalıklı ruh halinin, bu İslam düşmanlığının bizimle sorunu var. Bu topraklarda bizim bayrağımızın dalgalanmasıyla, bu topraklardaki minarelerle, ezan sesiyle zoru var. Ama ben biliyorum ki sizler bu topraklarda ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracak ve ona sahip çıkacaksınız." dedi
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