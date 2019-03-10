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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriBakan Mustafa Varank husumetli iki köyü barıştırdı
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VAN (AA)
10.03.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Bakan Mustafa Varank husumetli iki köyü barıştırdı 

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Bakan Mustafa Varank husumetli iki köyü barıştırdı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van'ın Çaldıran ilçesinde aralarında husumet bulunan iki köyü barıştırdı. Varank yaptığı açıklamada "Siz burada zora talip oldunuz, sulh için bir araya geldiniz. Çocuklarınıza hayırlı bir gelecek bırakmak için söz vereceksiniz, sizden sonraki nesiller de barış içinde bu köylerde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

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  • Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı
  • Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı
  • Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı
  • Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van'ın Çaldıran ilçesinde husumetli iki köyü barıştırdı. Bakan Varank, kentteki programlarının ardından Muradiye ilçesine bağlı Alkasnak köyünde vefat eden Raşit Taş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.      

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Varank, daha sonra Çaldıran ilçesine bağlı İran sınırındaki Osmanlı ve Sarıçimen köyleri arasında geçen yıl bir kişinin ölümüyle başlayan husumeti giderdi.     

Sarıçimen köyündeki Bazıdi aşireti ile Osmanlı köyündeki İski aşireti arasındaki husumeti barışla sonuçlandıran Bakan Varank, iki köy halkını bir araya getirdi.     

Köy meydanında tokalaşan aşiret üyeleri, taziye evinde Bakan Varank'ın da katıldığı törenle yemin ederek barıştı. 

Bakan Mustafa Varank husumetli iki köyü barıştırdı

    

"İKİ MÜMİNİN ÜÇ GÜN KÜS KALMASI HELAL DEĞİLDİR"     

İlçeye bağlı Osmanlı köyündeki programda iki ailenin ileri gelenleriyle görüşen Varank, husumetin barışla sonuçlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.     

Bakan Varank, Osmanlı ve Sarıçimen köylerinin değerli insanlarıyla barış gibi güzel bir vesile için bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.     

İnsanlar arasında barışı sağlamanın önemli olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:      

"Bizler mümin insanlarız. Doğarken Kur'an-ı Kerim ile doğuyor ölürken de Kur'an-ı Kerim ile ölüyoruz. Böyle güzel sözlerimizi de Kur'an-ı Kerim ile veriyoruz. Bugün hayırlı hizmetler için Van'a gelmiştim. Kentimize nasıl daha iyi imkanlar kazandırabiliriz diye Van'da çalışmalarımızı yapıyorduk. Değerli arkadaşlarımız böyle hayırlı bir hadisenin olduğunu söylediler, biz de bu değerli hadiseye şahitlik etmek istedik. Buraya, Allah'ın 'müminler kardeştir, kardeşlerinizi barıştırın, aralarında sulh yapın' emri üzerine toplandık. Peygamber efendimizin buyurduğu gibi iki müminin üç gün küs kalması helal değildir. Bilindiği gibi yıkmak kolay, yapmak zordur. Siz burada zora talip oldunuz, sulh için bir araya geldiniz. Allah sizlerden razı olsun. Çocuklarınıza hayırlı gelecek bırakmak için söz vereceksiniz, sizden sonraki nesiller de barış içinde bu köylerde yaşayacak."     

Varank, ailelerin yaptığı işi çok önemsediğini ve buna şahitlik etmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, bütün imkanları insanların daha iyi koşullarda yaşaması içi seferber ettiklerini dile getirdi.     

İki köy arasında barışın sağlanmasına katkı sunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar başta olmak üzere, kanaat önderleri ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Varank, verilen barış yemeğinin ardından Sarıçimen köyünü ziyaret ederek burada da köy halkıyla çay içti.     

Bakan Varank'a AK Parti milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdullahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar da eşlik etti.

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