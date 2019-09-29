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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mert Gökhan KOÇ / MUĞLA
29.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bakan Murat Kurum: ‘Hiçbir eksik yok’

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Bakan Murat Kurum: ‘Hiçbir eksik yok’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum’da imara aykırı yapıları incelemesinin ardından İstanbul’daki 5.8’lik depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da toplamda 10 bin toplanma alanının bulunduğunu açıklayan Kurum, şunları söyledi:

MİLLET BAHÇELERİ TOPLANMA ALANIDIR

“Bu toplanma alanları sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye devam edecek. 81 il ve ilçede millet bahçesi projelerimiz var, buralar depremde toplanma alanıdır. Bütün şehirlerde neredeyse stadyumları yeniledik, stadyumlar toplanma alanıdır. İlçelerde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul’da yüzde 92’si yenilenmiş durumdadır. Hem okullarımız toplanma yerleridir, bahçeleri toplanma yerleridir. İstanbul’un bu noktada hiçbir eksiği yoktur.
Şu an Türkiye afet yönetimi çerçevesinde bakanlığımızın birimleri afet olur olmaz hemen sıfırıncı dakikadan itibaren afetin şiddetine göre hareket ettiler. 34 ilden toplamda 270 arkadaşımız sahada fiilen hasar tespit çalışmalarına depremden hemen bir saat sonra başladılar. Bugün (dün) sabah 09.00 raporu ile baktığımızda toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin tespitler yapılıyor.

20 BİN AĞIR HASARLI 58 BİNA AZ HASARLI

213 binanın incelemesi neticesinde 20 sivil bina ağır hasarlı, 58 sivil bina az hasarlı. Dün (önceki gün) okulları incelemiştik. 80 kamu binası incelendi. 53 okul da incelenip yine 14 okul için eğitime ara verildi, arkadaşlarımız detaylı şekilde incelemelerini yapıyor. Hafta sonu itibarıyla 14 okuldaki detaylı inceleme bitecek. İncelemenin bitmesine müteakip pazar günü bu okullarla ilgili il milli eğitim müdürlüğümüzle beraber bir karar vereceğiz. En kısa zamanda tespitler bitecek. Hasarlı ve az hasarlı olan binalarda oturan vatandaşlarımıza tebliğlerde bulunacağız.”

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