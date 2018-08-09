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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nursima KESKİN / DHA
09.08.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Bakan Kurum’dan Ordu’daki sel felaketi ilgili flaş açıklama

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ordu’daki sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz' dedi. Öte yandan Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yıkılan köprünün bulunduğu Cevizdere havadan görüntülendi.

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Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum, Ordu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin "Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar.

Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz.

Bir eylem planı oluşturuyoruz. Önümüzdeki süreçte ne yapmalıyız? Bunun çalışmalarını başlattık. Hepsi tek tek incelenecek. Altyapı sorunu değil iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Bu yönde tedbirler alacağız." diye konuştu.

ÜNYE İLÇESİNDEKİ CEVİZDERE KÖPRÜSÜ SEL SONRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yıkılan köprünün bulunduğu Cevizdere havadan görüntülendi.

İlçede dün etkili olan aşırı yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Cevizdere Mahallesi'ndeki Cevizdere ve çevresinde hasara yol açan sel nedeniyle köprüler

de zarar gördü.     

Yağışla yıkılan Cevizdere Köprüsü ile civarı, drone ile havadan görüntülendi. Aşırı yağışla birlikte ağaçların dere kenarına devrildiği görüldü.     

Bölgede bulunan bir esnaf köprünün yıkılma anını cep telefonuyla kaydetti.     

Cevizdere kenarında iş yeri bulunan esnaf Recep Ali Demir, AA muhabirine, aşırı yağışla birlikte yaklaşık 15 yıldır görülmeyen bir su gördüklerini söyledi.     

Büyük ağaçların, köprü ayağına birikme yaptığını ve köprüyü yıktığını anlatan Demir, "O anın görüntülerini de aldık. Çok aşırı derece zayiat var. Büyük ağaçlar, köprünün ayaklarını doldurunca haliye güç oluşturdu ve köprüyü yıktı. Gözümüzün önünde komple devrildi." dedi.     

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Bakan Kurum’dan Ordu’daki sel felaketi ilgili flaş açıklama

BAKAN KURUM'DAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Öte yandan Kanal İstanbul projesi ile ilgili de konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

43 km uzunluğundaki kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu, 4 katı geçmeyen, içinde fuar üniversite alanlarının içinde her türlü eğitimin, ARGE çalışmasının yapılabileceği mekanlar, sosyal donatı alanında aklınıza gelen ne varsa çocuklarımızın yaşlılarımızın vakit geçireceği ne varsa bunların da içinde barındırıldığı modern iki şehir kurma arzusundayız. Bu şehirde yeni bir nüfus değil, İstanbul’un içindeki hasarlı diyeceğimiz, yıkılması gereken binaların rezervi noktasında kullanılacak konutlar olacak.

İlk 100 gün içinde 1/100000 planlarımızı hazırlayacağız. Bize düşen bakanlık olarak, ulaştırma bakanlığımız bu ihaleyi yapacak. Bu protokol çerçevesinde arazi üretimini yapacağız. Yat limanları, marinalar; gerçekten bir sahil kenarında gezeceğimiz yeşil alanlar olacak.

Bir de millet bahçeleri… Kendimizi de eleştirdiğimiz, cumhurbaşkanımızın vizyon çizdiği; tüm illerimizde millet bahçeleri yapma kararı aldık. 18 ilimizde, 33 ilde millet bahçesi yapıyoruz. 

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