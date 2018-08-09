Bakan Kurum’dan Ordu’daki sel felaketi ilgili flaş açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ordu’daki sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz' dedi. Öte yandan Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yıkılan köprünün bulunduğu Cevizdere havadan görüntülendi.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum, Ordu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin "Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar.
Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz.
Bir eylem planı oluşturuyoruz. Önümüzdeki süreçte ne yapmalıyız? Bunun çalışmalarını başlattık. Hepsi tek tek incelenecek. Altyapı sorunu değil iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Bu yönde tedbirler alacağız." diye konuştu.
ÜNYE İLÇESİNDEKİ CEVİZDERE KÖPRÜSÜ SEL SONRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yıkılan köprünün bulunduğu Cevizdere havadan görüntülendi.
İlçede dün etkili olan aşırı yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Cevizdere Mahallesi'ndeki Cevizdere ve çevresinde hasara yol açan sel nedeniyle köprüler
de zarar gördü.
Yağışla yıkılan Cevizdere Köprüsü ile civarı, drone ile havadan görüntülendi. Aşırı yağışla birlikte ağaçların dere kenarına devrildiği görüldü.
Bölgede bulunan bir esnaf köprünün yıkılma anını cep telefonuyla kaydetti.
Cevizdere kenarında iş yeri bulunan esnaf Recep Ali Demir, AA muhabirine, aşırı yağışla birlikte yaklaşık 15 yıldır görülmeyen bir su gördüklerini söyledi.
Büyük ağaçların, köprü ayağına birikme yaptığını ve köprüyü yıktığını anlatan Demir, "O anın görüntülerini de aldık. Çok aşırı derece zayiat var. Büyük ağaçlar, köprünün ayaklarını doldurunca haliye güç oluşturdu ve köprüyü yıktı. Gözümüzün önünde komple devrildi." dedi.
BAKAN KURUM'DAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI
Öte yandan Kanal İstanbul projesi ile ilgili de konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:
43 km uzunluğundaki kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu, 4 katı geçmeyen, içinde fuar üniversite alanlarının içinde her türlü eğitimin, ARGE çalışmasının yapılabileceği mekanlar, sosyal donatı alanında aklınıza gelen ne varsa çocuklarımızın yaşlılarımızın vakit geçireceği ne varsa bunların da içinde barındırıldığı modern iki şehir kurma arzusundayız. Bu şehirde yeni bir nüfus değil, İstanbul’un içindeki hasarlı diyeceğimiz, yıkılması gereken binaların rezervi noktasında kullanılacak konutlar olacak.
İlk 100 gün içinde 1/100000 planlarımızı hazırlayacağız. Bize düşen bakanlık olarak, ulaştırma bakanlığımız bu ihaleyi yapacak. Bu protokol çerçevesinde arazi üretimini yapacağız. Yat limanları, marinalar; gerçekten bir sahil kenarında gezeceğimiz yeşil alanlar olacak.
Bir de millet bahçeleri… Kendimizi de eleştirdiğimiz, cumhurbaşkanımızın vizyon çizdiği; tüm illerimizde millet bahçeleri yapma kararı aldık. 18 ilimizde, 33 ilde millet bahçesi yapıyoruz.
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