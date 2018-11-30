Bakan Kurum'dan deprem açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, saat 05.36'da Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, 'Deprem şehre zarar vermedi' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'daki depremin kentte hasara neden olmadığını ancak geçmişte depremlerin ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatarak, "Bizim ülke genelinde depremle alakalı riskli binaları bir an önce dönüştürme gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle